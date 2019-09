M5s | in Europa si riapre il dialogo con il gruppo dei Verdi | “Pronti per un confronto

Governo M5s-Pd - il primo atto : Paolo Gentiloni commissario per compiacere l'Europa : Il Conte bis, con M5s, Pd e Leu parte con il primo atto: Paolo Gentiloni commissario europeo. Questa mattina, 5 settembre, ci sarà la prima riunione del Governo giallo-rosso con i 21 ministri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro durante la quale l'ex premier del Pd sa

Giorgia Meloni svela il patto Pd-M5s : "Promessa all'Europa - porteranno Prodi al Quirinale" : L'inciucio è servito, certificato anche dalla fantomatica piattaforma Rousseau. E Luigi Di Maio, tra le prime parole dopo il via libera al governo giallorosso, ha assicurato che arriverà a fine legislatura. Staremo a vedere. Per certo, e su questo punta i riflettori Giorgia Meloni in un'intervista a

Nicola Zingaretti - l'ultima sfida a Matteo Salvini : chiede al M5s una poltronissima in Europa : Oramai ci siamo. Se il verdetto della piattaforma Rousseau dovesse essere favorevole all' asse giallorosso, già in serata Giuseppe Conte potrebbe presentarsi al Quirinale per sciogliere la riserva, accettare l' incarico e sottoporre la lista dei ministri a Sergio Mattarella. Al momento, però, la squ

Emma Bonino all'opposizione del Conte-bis - +Europa si spacca : imprevisto clamoroso - guai per Pd e M5s : Più Europa si spacca sulla fiducia al Conte bis. Emma Bonino e il segretario del movimento, Benedetto Della Vedova, scelgono di andare all'opposizione del nascente governo giallorosso. Ma tre eletti in parlamento su quattro, ovvero il presidente nazionale del partito, nonché deputato Bruno Tabacci,

Lifeline - Giorgia Meloni : "Con il governo M5s-Pd diventeremo il campo profughi d'Europa" : "L'ennesima nave Ong entra in acque italiane forzando il divieto", scrive Giorgia Meloni sul suo profilo Twitter rilanciando la notizia della Eleonore che si è diretta a Pozzallo ed è poi stata sequestrata dalla Guardia di Finanza su ordine del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Con il governo M

MATTARELLA "CONTE PREMIER"/ Consultazioni Governo M5s-Pd : Ue "Europa più disponibile" : Conte riceve incarico Premier da MATTARELLA: video, partono le Consultazioni per il Governo Pd-M5s. Ue 'Europa più disponibile con questo esecutivo'

Leu conferma sì a un governo M5s-Pd - per +Europa “oggetto misterioso” : Opinioni discordi dal gruppo misto di fronte al possibile nuovo governo M5s-Pd. "Abbiamo confermato al Presidente della Repubblica la disponibilità dei senatori di Leu e della maggioranza del gruppo misto a verificare la possibilità di dar vita a quel governo di svolta di cui il Paese ha bisogno. Non abbiamo esercitato né veti né pregiudiziali sui nomi". Così Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto del Senato, a nome di Liberi e Uguali ...

Della Vedova chiude le porte al governo M5s-Pd : "+ Europa non assicura sostegno preventivo" : Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, fa chiarezza - in onda a Omnibus su La7 - sulla posizione del suo partito nei confronti di una possibile alleanza di governo giallo-rosso: “Alle condizioni date, noi non assicuriamo un sostegno preventivo al governo M5s-Pd. Valuteremo definitivamente quando avremo di fronte obiettivi, programmi e composizione dell’esecutivo”.“Negli ultimi 14 mesi ci siamo opposti a un governo ...

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Tusk al G7 : “Conte uno dei migliori esempi di lealtà in Europa”. Lui arriva al summit : “Fasi delicate per l’Italia” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E proprio mentre continuano i contatti tra le parti, è arrivato l’endorsement del ...

Lega-M5s - 2 diverse idee di popolo : così è fallito il laboratorio sovranista d’Europa : Non c'è contratto che tenga se Lega e M5S hanno in mente il riferimento a due idee di Paese completamente diverse

"Ora governo M5s-Pd-LeU. Di Maio se ne vada in Europa" Le pagelle di Crosetto : Renzi 10+ - Salvini 4 - Conte 5 e... : Che cosa accadrà dopo la fine del governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte? Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia che nel 2018 ha contruibuito a scrivere il programma elettorale del Centrodestra e che... Segui su affaritaliani.it

Tav - protesta di Europa Verde. Bonelli : “Mozione M5s? Una farsa. Hanno votato decreto sicurezza sapendo che chi protesta ora rischia galera” : Sit in di protesta di Europa Verde con il coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, in Piazza Vidoni a pochi passi dal Senato. “Ricordiamo al Movimento 5 stelle l’incoerenza di votare un decreto sicurezza bis – ha detto Bonelli – e poi presentare una mozione contro il Tav, ben sapendo che, grazie al primo, chi protesta a difesa dell’ambiente rischia la la galera” L'articolo Tav, ...

Tav - l’europarlamentare Corrao (M5s) : “Lega difende l’ancién regime. Da governo conseguenze nefaste per il Movimento” : La chiama “Leganord“, tutto attaccato, e la definisce un “partito padano scissionista e antimeridionalistadiventato nazionalista per via dei sondaggi”. Un partito sempre pronto a “difendere l’ancién regime e determinati interessi particolari”. E che sta provocando “conseguenze evidentemente nefaste per l’identità del Movimento 5 Stelle stesso, mai in crisi come in questo periodo a causa di questo ...

M5s : Ferrandelli (+Europa) - 'partito antidemocratico e autoritario' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "L’espulsione dei consiglieri Giulia Argiroffi e Ugo Forello dal M5S mi lascia interdetto e mi convince sempre più si tratti di un partito antidemocratico e autoritario". Così Fabrizio Ferrandelli, leader siciliano di +Europa. "Questo atto conferma la distanza politica