Le notizie di oggi ore 19 | 30

Fonte : agi

(Di venerdì 6 settembre 2019) TELEFONATA CONTE-TRUMP ALLA VIGILIA DEL DISCORSO PER LA FIDUCIA Nel colloquio con il presidente americano si è parlato di "questioni bilaterali". Fico: la centralità del Parlamento è stata fondamentale per la soluzione della crisi. Di Maio riceve i ministri M5s alla Farnesina. GENTILONI INCONTRA VON DER LEYEN: "CLIMA DI GRANDE AMICIZIA" Incontro di un'ora a Bruxelles fra la presidente della Commissione e il commissario italiano che è in ballo per un portafoglio importante. Ft: avrà la Concorrenza. Martedì von der Leyen svelerà la squadra. 5G: PECHINO ALL'ITALIA, "CREATE LE CONDIZIONI GIUSTE PER LE NOSTRE IMPRESE" Mossa della Cina dopo la decisione del nuovo governo di esercitare il "Golden Power", mettendo nel mirino Huawei e Zte: "La cooperazione con i gruppi italiani non ha mai posto problemi di sicurezza". SPIONAGGIO: MOSCA AGLI USA, ...

rtl1025 : #Emma, è uscita oggi #iosonobella, scritta da #VascoRossi ?? ? ??? - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta in edicola oggi! ?? L'Italia del Gallo: Belotti trascinatore, Mancini a punteggio p… - Agenzia_Ansa : Oggi il giuramento del #governo Conte bis: 21 ministri, 10 M5s, 9 Pd, 1 Leu. Sette donne, un solo 'tecnico' al Vimi… -