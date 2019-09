Il tornado Dorian si sta dirigendo verso gli Stati Uniti | si temono devastanti alluvioni

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) L'uraganoè ilpiù intenso che abbia mai lambito gli Usa dopo quello di Labor Day del 1935. Stando agli ultimi aggiornamenti meteo, al momento il tifone è accompagnato da venti che soffiano a circa 170 km/h e sta già colpendo la Florida. Gli esperti hanno comunicato che il devastante fenomeno ventoso è già risalito a categoria 3 (era riuscito a raggiungere raffiche di 300 Km/h quando era stato classificato categoria 5, provocando anche onde alte 7 metri). Dopo aver portato devastazione e morte nelle Bahamas, ora si teme che possa abbattersi sulla Georgia e sul sud-ovest della Virginia....

