Conte 2 | Cottarelli | “Incertezza governo gialloverde ci costerà 20 miliardi nel prossimo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) “L’incertezza negli ultimi 14 mesi cipiù o meno, nei prossimi anni, tra i 18 e i 20di euro, perché abbiamo diversi titoli che sono stati emessi a uno spread più alto di quello che prevaleva a inizio maggio 2018″. Sono le parole di Carlo, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, rispondendo a una domanda del conduttore, Alberto Gottardo, durante la trasmissione “Morning Show” (Radio Cafe’). E spiega: “Naturalmente è un calcolo di cifra cumulata, perché tiene conto che negli ultimi 14 mesi sono stati collocati anche titoli di debito pubblico a medio e lungo termine. Ma il calcolo è questo: 18-20di euro di maggiore costo del debito pubblico rispetto a quanto sarebbe costato con lo spread a 150 di questi giorni“. Riguardo alle priorità del ...

alexfa33658899 : 'Non fate cadere il #Govermo, scherzare? Poi #Mattarella ci mette #Cottarelli!' .....Ce l'avevano in casa… - sdallagata : @fabriziobarca E soprattutto #Conte non si chiama #Cottarelli #Calenda o #Barca - pietroballerini : Chissà come ci é rimasto male Cottarelli! Per un anno ha lanciato stilettate contro il precedente governo, auspican… -