C’è poco da esultare | il sovranismo non è stato sconfitto

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 6 settembre 2019) La formazione del nuovo governo M5S-PD, guidato da Giuseppe Conte, a nostro parere, non decreta assolutamente la capitolazione della Lega e del suo leader Salvini, come èriportato da alcuni giornali italiani e stranieri. Non si tratta della fine di un percorso politico come, agli inizi degli anni ‘90, si è verificato per la DC e per il PSI. Il nuovo governo ratifica solo un avvicendamento, anche se del tutto inaspettato e apparentemente quasi immotivato, dei partiti politici che governano l’Italia. Chi esulta in fondo sbaglia, in quanto l'uscita della Lega dal governo non significa affatto che milioni di italiani hanno rinnegato il. In Italia non èscongiurato il rischio dele, quindi, del totalitarismo, perché è vero, a differenza di quanto alcuni sostengono, che le varie forme delpossono degenerare nelle varie forme del ...

