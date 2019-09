Bentley Continental GT - La gamma si aggiorna | ora c' è anche il V8 da 550 CV

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 6 settembre 2019) LaladellaGT con il nuovo model year: le novità sono relative alle dotazioni, ma è fondamentale pure la disponibilità della già annunciata versione V8 da 550 CV. Quest'ultima affianca la W12 da 635 CV. Accessori inediti per la W12. Per la prima volta, sulla W12 viene proposto il tetto panoramico fisso opzionale con tendalino in Alcantara (per la coupé), mentre tutte le varianti di carrozzeria possono essere ordinate con la finitura High Gloss Carbon Fibre per il frontale e le minigonne, abbinata ai pannelli della plancia Piano Black.Prontala V8 da 550 CV. La V8 è la novità assoluta della: sfrutta il V8 4.0 comune ad altri modelli del Gruppo Volkswagen, come la Porsche Panamera Turbo, e garantisce prestazioni di alto livello. Con 550 CV e 770 Nm, laGT tocca i 318 km/h, mentre i 100 km/h da fermo vengono raggiunti in 4 secondi ...

