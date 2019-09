Bava di lumaca | mai più senza! Tutte le proprietà e i benefici di un ingrediente di

Fonte : today

(Di venerdì 6 settembre 2019) Ladiè ormai l'di tendenza di creme, sieri e lozioni, grazie alle suerigeneranti...

chiaromont : @kenyaEin @ErSorRide Praticamente una bava di lumaca! - blckheartali : sono andata in farmacia per uno sciroppo per la tosse e la farmacista me ne ha dato uno a base di bava di lumaca, c… - KGuidonia : Buongiorno così...lumache, linea viso, corpo e capelli...alla bava di lumaca... -