Abusi e violenze in comunità | minorenni arrestati a Nuoro

(Di venerdì 6 settembre 2019) Sono accusati a vario titolo di sequestro di persona, estorsione, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, lesioni e danneggiamento i quattro minori ospiti di unaper il recupero di adolescenti con disagi comportamentali del nuorese destinatari di altrettante misure.Due dei minori sono statie portati in carcere, gli altri due giovani sono stati trasferiti in un’altra. Tra le vittime dei presuntici sono altri minori ospiti della struttura oggetto delle indagini, tra cui ragazzo disagiato e una ragazza che sarebbe stata costretta a subire anchesessuali. Anche gli operatori ed educatori dellavenivano minacciati di morte e aggrediti secondo quanto ricostruito dagli investigatori.iné stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 10:05 di ...

