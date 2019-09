Governo | diretta | Conte oggi alle 10 al Quirinale per il giuramento Lamorgese a Interni

Diretta giuramento del nuovo Governo il 5 settembre - video ufficiale dal Quirinale e su RaiPlay : Per gli appassionati di politica ma anche per i comuni cittadini che hanno a cuore il destino dell'Italia, la Diretta del giuramento del Governo Conte Bis di oggi 5 settembre sarà un appuntamento molto importante. Il nuovo assetto politico della nazione, dopo l'inattesa crisi in pieno agosto, ha trovato una soluzione nel nuovo accordo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Proprio tra qualche ora, dunque, nascerà la nuova avventura ...