Fondi russi alla Lega | difesa di Savoini | ‘Audio del Metropol inutilizzabile’ Riesame si

Fondi russi alla Lega : "Identificati i due al tavolo con Savoini" : BuzzFeed pubblica i nomi dei due russi che il 18 ottobre 2018 erano all’hotel Metropol di Mosca assieme al leghista Gianluca Savoini. Si tratta di Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin, personaggi noti per la loro vicinanza al demagogo di estrema destra Aleksandr Dugin e a Vladimir Pligin, politico vicino a Vladimir Putin. Con loro c’era anche una terza persona, ma si tratterebbe solamente di un traduttore. L’identificazione, ...

Fondi Mosca - identificati due russi : 13.25 identificati, secondo il sito BuzzFeed, due dei 3 russi presenti all'incontro di ottobre all'Hotel Metropole di Mosca cui partecipò il leghista Savoini, ora indagato per corruzione internazionale per i presunti Fondi russi alla Lega e in attesa del Riesame, il 5 settembre. Si tratta di Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin e la loro identità sarebbe confermata anche da fonti vicine all'inchiesta. Entrambi, scrive ...

Presunti Fondi alla Lega - identificati i due russi al Metropol con Savoini : Andrey Yurgevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin erano a Mosca il 18 ottobre. Lo rivela il sito BuzzFeed e la conferma arriva anche da fonti vicine all'inchiesta in cui risulta indagato il leghista Savoini.

Fondi alla Lega - Buzzfeed : “Identificati i due russi al tavolo con Savoini al Metropol” : Si chiamano Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin. Sono due dei tre russi presenti seduti all’hotel Metropol a Mosca il 18 ottobre 2018 insieme a Gianluca Savoini. Lo rivela il sito Buzzfeed e, secondo l’Ansa, la conferma della loro identificazione arriva anche da fonti vicine all’inchiesta che vede indagato a Milano il presidente dell’Associazione Culturale Lombardia russia e braccio destro di Matteo Salvini nei rapporti ...

Caso Fondi russi alla Lega - identificati i russi incontrati da Savoini al Metropol : Sono Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin due dei tre russi presenti all’incontro dell’hotel Metropol a Mosca del 18 ottobre. Lo rivela il sito BuzzFeed e, come apprende l’ANSA, la conferma della loro identificazione arriva anche da fonti vicine all’inchiesta che vede indagato, tra gli altri, il leghista Gianluca Savoini.Il nome di Yakunin era già emerso e i due russi, scrive BuzzFeed, hanno Legami ...

Crisi - Conte al Senato : "Questo governo si arresta qui Salvini doveva chiarire la vicenda dei Fondi russi". Video : "Questo governo si arresta qui". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulla Crisi di governo. E ancora rivolto a Matteo Salvini: "Preoccupa che tu chieda pieni poteri e invochi le piazze. E su vicenda fondi Russia dovevi chiarire" Segui su affaritaliani.it

Fondi russi alla Lega : Gianluca Savoini nel 2018 è stato 14 volte in Russia : Un nuovo capitolo dell'inchiesta di Buzzfeed rivela che nel 2018 Gianluca Savoini si è recato per 18 volte in russia, nonostante il suo nome non risulti nei database del Ministero degli Interni di Mosca. In un'occasione, però, con lui sarebbe andato anche Claudio D'Amico, strettissimo collaboratore di Matteo Salvini.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Buzzfeed : “Savoini 14 volte in Russia nel 2018 - tre viaggi solo nelle settimane precedenti l’incontro al Metropol” : Gianluca Savoini si è recato 14 volte in russia nel 2018 e soltanto nelle tre settimane precedenti all’incontro al Metropol Hotel di Mosca ha compiuto tre trasferte nel territorio dell’ex Urss. Lo rivela il sito americano Buzzfeed, che aveva pubblicato l’audio della serata del 18 ottobre, durante la quale l’uomo che storicamente tiene i rapporti con la russia per conto di Matteo Salvini parlava di un presunto ...

Fondi russi alla Lega - l'audio del Metropol consegnato alle difese degli indagati : L’audio registrato all’hotel Metropol di Mosca, file che restituisce secondo la procura di Milano il tentativo di corruzione internazionale al centro dell’indagine sui presunti Fondi russi alla Lega, è stato consegnato dai pm ai difensori dei tre indagati - Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell’associazione Lombardia-russia, l’avvocato Gianluca Meranda e il consulente bancario ...

Fondi russi - Pm inviano atti a Riesame : 12.53 I pm di Milano che indagano sui presunti Fondi russi alla Lega, hanno depositato le carte al Tribunale del Riesame a cui avevano fatto ricorso gli indagati Savoini,Meranda e Vannucci,contro i sequestri nei loro confronti. I tre sono indagati con l'ipotesi di corruzione internazionale. A quanto si è saputo, fra il materiale depositato c'è anche la trascrizione della registrazione dell'incontro al Metropol di Mosca dell'ottobre 2018 in cui ...

Fondi russi alla Lega - in un Paese normale si parlerebbe di tradimento : Lasciamo da parte per un momento la specifica contingenza politica italiana, ci torneremo dopo. Andiamo in astratto. Se in un Paese, qualunque Paese del mondo, una persona con importantissime responsabilità di governo fosse ragionevolmente sospettato di avere intessuto, grazie a intermediari di sua fiducia, rapporti che puntavano ad ottenere finanziamenti per milioni di euro da un Paese straniero, i cui interessi economici e geopolitici non sono ...

Salvini - i sondaggisti : "Il caso dei Fondi russi non ha minato la Lega - per gli elettori non è una priorità" : La Lega aumenta sempre più i consensi, neppure il caso russiagate è riuscito a fermare la sua scalata. A confermarlo sono gli stessi sondaggisti: "Il caso Metropol preoccupa di più gli elettori di altri partiti, dal Pd ai 5 Stelle. Per chi vota per il Carroccio le priorità sono altre: immigrazione,

Matteo Salvini sui Fondi russi : "Le parole di Conte mi interessano meno di zero. Il caso Russia? Un fantasy" : "Le parole di Conte mi interessano meno di zero". Matteo Salvini non si fa intimorire dal premier e commenta così le parole pronunciate dal presidente del Consiglio in Senato durante l'informativa sul caso russia-Lega. "Mi alzo ogni mattina per andare al Viminale per lavorare, io finché posso far le

Lega-Russia - Salvini su Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero”. E attacca : “I Fondi da Mosca? Fantasy dell’estate” : Le parole di Giuseppe Conte “mi interessano meno di zero“. E’ quanto dichiarato stamattina dal vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch’io, su Radio 1, rispondendo a una domanda su quanto affermato ieri dal presidente del Consiglio in Parlamento e sulle indiscrezioni riportate dai giornali. “Ogni giorno – ha detto il leader della Lega – mi alzo con l’obiettivo di andare al ministero dell’Interno. Mi ...