CorSport | I centenari del Napoli E una triade quasi milionaria in attacco

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2019) Se allo Stadium ci fosse stato anche Hysaj, ilavrebbe schierato tutti e otto gli azzurri che hanno superato abbondantemente le cento presenze. Invece sono stati solo sette: Callejon, Insigne, Mertens, Koulibaly, Allan, Ghoulam, Hysaj e Zielinski. Sono stati tutti e 8 al completo, invece, nell’esordio al Franchi. Tutti tra i 25 e i 32 anni. Il più giovane Zielinski, i più anziani Callejon e Mertens. Il tris di punta, Callejon, Mertens e Insigne, rappresentaunamillenaria: 893 presenze in tre. Al primo posto Callejon, con 306 presenze in campo e 79 gol. Segue Insigne, 305 presenze e stesso numero di gol. Infine Dries, 282 volte in campo e 110 reti centrate. Callejon e Mertens sono alla loro settima stagione in azzurro, Insigne ha un anno in più di anzianità. Resta un gigante anche Koulibaly, con le sue 214 presenze in sei stagioni. Le presenze di Ghoulam sono 176 ...