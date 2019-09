Nei supermercati Amazon si pagherà con il palmo della mano | è più veloce e sicuro della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) I pagamenti con le carte di credito sono all’ordine del giorno, quelli con i dispositivi elettronici come smartphone e smartwatch stanno facendo passi avanti. Nel futuro probabilmente non si useranno più né l’uno né l’altro. Basterà “la sola imposizione delle mani”, e non sarà un trucco di magia. L’idea è die la tecnologia sarebbe già in test: secondo fonti del quotidiano New York Post, alcuni dipendenti degli ufficidi New York starebbero testando una tecnologia biometrica chiamata “Orville” per effettuare pagamenti con il. I test per ora riguardano distributori automatici di bibite e snack, ma sono più che sufficienti per spiegare per sommi capi come dovrebbe funzionare il pagamento. Una serie di sensori riconoscono ladell’utente mediante la visione computerizzata e la geometriaprofondità. Non ...

