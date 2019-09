LIVE US Open 2019 in DIRETTA | risultati 4 settembre In campo Bencic-Vekic 7-6 4-3

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio ad uscire e chiusura in diagonale all’incrocio delle righe. 30-40 Questa volta la croata è brava in recupero e chiude da sotto rete. 15-40 Doppio match ponti per. Ennesimo errore da fondodi. 15-30 Aceche cerca di riportarsi in partita. 0-30 Ancora un errore della croata che sembra essere in difficoltà. 0-15 Sbaglia in recupero di. 5-3 A un passo dalla vittoria l’elvetica. 40-30 Ace della tennista svizzera. 30-30chiude con un buonissimo dritto in diagonale. 15-30 Scambio lunghissimo, chiuso con un dritto da antologia di. 15-15 Risposta out della croata. 0-15 Ottimo passante lungo linea di. 4-3 BREAK0-40 Il nastro aiuta ancora una volta. 0-30 Errore da fondodi. 0-15prende in mano lo scambio e costringe all’errore ...

zazoomblog : LIVE US Open 2019 in DIRETTA: risultati 4 settembre. In campo Bencic-Vekic 4-5. Attesa per Berrettini-Monfils -… - zazoomnews : LIVE US Open 2019 in DIRETTA: risultati 4 settembre. In campo Bencic-Vekic 4-3. Attesa per Berrettini-Monfils -… - zazoomblog : LIVE US Open 2019 in DIRETTA: risultati 4 settembre. In campo Bencic-Vekic 7-6. Attesa per Berrettini-Monfils -… -