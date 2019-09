L’assemblea degli azionisti di Mediaset ha approvato la fusione con Mediaset España

M5s - L’assemblea degli iscritti voterà online il 25 luglio per decidere sulla nuova organizzazione : L’Assemblea degli iscritti M5s è stata convocata virtualmente per il 25 luglio prossimo. Gli utenti saranno chiamati a decidere sulla riorganizzazione del Movimento, così com’è stata proposta dal capo politico Luigi Di Maio dopo gli incontri sul territorio. Questa consultazione è considerata un momento molto importante per i grillini perché si vanno a toccare alcuni dei pilasti della formazione politica. ...