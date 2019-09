Inter | la Curva Nord scrive un comunicato surreale per dire che non è razzista E così

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Breve riassunto delle puntate precedenti. Domenica, stadio Sardegna Arena di Cagliari, secondo turno del campionato di calcio. I padroni di casa ospitano l’. Al 71esimo minuto di gioco viene fischiato un fallo in area in favore degli ospiti. Sul dischetto va Romelu Lukaku. Cosa succede? Buu e ululati scimmieschi dallasarda. A fine incontro dichiarazioni, polemiche e precisazioni. Cala il sipario, tutto archiviato. Come al solito. Poi – e veniamo al presente – il capolavoro dei capolavori. Il– e sì, inquietante –(sic) delladell’. Che per respingere le accuse di razzismo, diffonde un testo, in italiano e in inglese (, giusto per permettere anche a chi sta dall’altra parte del mondo di capire quanto, da noi, ci si possa ricoprire di ridicolo apparentemente senza senso della vergogna), che non è ...

