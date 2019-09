Imane Fadil morta per aplasia midollare | la verità sulla testimone dei

Imane Fadil morta per aplasia midollare : 21.10 Non fu "omicidio volontario". Nullaosta della Procura milanese per la sepoltura di Imane Fadil, testimone dell'accusa nei processi Ruby, morta il 1 marzo a Rozzano, dopo un mese di agonia. Un'aplasia midollare impediva la produzione di globuli bianchi e rossi della giovane modella marocchina. Attesa la relazione medico-legale. Trattenuti alcuni campioni degli organi per eventuali accertamenti in futuro. Si andrebbe verso l'archiviazione ...

Caso Fadil : fratello Imane - ‘speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi’ : Milano, 29 ago. (AdnKronos) – (di Antonietta Ferrante) – “Spero di dare presto una degna sepoltura a mia sorella Imane. E’ un desiderio dell’intera famiglia. A sei mesi dalla sua morte, ancora avvolta dal mistero, vogliamo solo che abbia pace”. A parlare all’Adnkronos è Tarik Fadil, fratello della giovane testimone dei processi Ruby contro Silvio Berlusconi deceduta lo scorso 1 marzo ...

Caso Fadil : fratello Imane - ‘speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi’ (2) : (AdnKronos) – Tra i quesiti che non avrebbero portato a una ragione certa neppure la tesi di una malattia rara o autoimmune oppure possibili effetti collaterali legati all’assunzione di farmaci a cui Fadil era sottoposta nel tentativo di salvarle la vita. Fino a quando la relazione non sarà depositata in procura e i magistrati non saranno soddisfatti delle risposte ricevute, non ci sarà il nulla osta per la sepoltura. Fino ad ...

“Imane Fadil non è stata avvelenata” - per i consulenti della Procura morta per cause naturali : Le indiscrezioni sulle conclusione a cui sarebbero arrivati i consulenti della Procura di Milano incaricati di accertare la causa del decesso della giovane testimone dei processi Ruby morta lo scorso marzo dopo un mese di agonia. La relazione dei consulenti medico-legali deve ancora essere depositata: è attesa per la prossima settimana .Continua a leggere

