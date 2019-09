Huawei lancerà uno smartphone da mille euro senza Google Store | Maps né Gmail?

Fonte : agi

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Nessun ritardo per la presentazione della nuova serieMate 30, annunciata dal colosso di Shenzhen su Twitter il primo settembre. Sarà Monaco di Baviera, il 19 settembre, a ospitare l'evento di lancio del nuovo top di gamma cinese. Non è però ancora chiaro se il sistema operativo Android sarà disponibile nel nuovo, a causa della scelta dell'amministrazione Trump - dello scorso maggio - di inserirenella 'entity list': l'elenco di aziende che per poter utilizzare prodotti americani (quindi tutti i software messi a punto da) solo dopo un'apposita autorizzazione del governo statunitense. I dubbi saranno sciolti solo nelle prossime settimane. "Il casoMate 30" dice il giornalista Alessio Caprodossi, giornalista di tecnologia "ricorda quello dell'Honor 20. Anch'esso vittima del bando disposto dal governo Trump, al momento ...

CybeOut : Senza licenza #Android, #Huawei lancerà #Mate30 senza app #Google -