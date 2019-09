Elodie Patrizi | Senza veli in vacanza con Mahmood tra selfie e tuffi sfortunati

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 4 settembre 2019)si godono gli ultimi giorni di mare prima di tornare ai numerosi impegni arrivati col successo che li ha travolti nell’ultimo anno. Nell’uscita in barca la cantante nata ad “Amici” sfoggia un Senza veli da urlo, mentre il collega si ferisce alla testa a causa di alcuni ricci. A Porto Cervo i cantanti, fotografati da “Chi”, trascorrono il tempo in barca.si fa scattare alcune foto poi, per prendere un’abbronzatura più uniforme, rimaneil pezzo di sopra del bikini regalando un Senza veli al paparazzo. Mamhood invece si dedica alla pesca subacquea, ma si ferisce alla testa, prontamente curato dagli amici, a causa della puntura di alcuni ricci non visti su uno scoglio. Dal punto di vista sentimentaleè stata sorpresa a fianco del rapper Marracash mentreha trascorso l’estate assieme al produttore musicale Dario Faini.

leggoit : #elodie patrizi, #topless in vacanza con #mahmood tra selfie e tuffi sfortunati - eva030802 : RT @lostjnpieces: Ed è subito 'butterò questo mio enorme tra le stelle un giorno' LO SO CHE CI STAI PENSANDO ELODIE DI PATRIZI, LO SO. #ca… - lostjnpieces : Ed è subito 'butterò questo mio enorme tra le stelle un giorno' LO SO CHE CI STAI PENSANDO ELODIE DI PATRIZI, LO SO. #castrocaro2019 -