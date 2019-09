Berrettini-Monfils oggi | US Open 2019 | a che ora inizia | programma | canale tv e streaming

US Open : Berrettini-Monfils - mercoledì 4 settembre in tv su Eurosport : Un grande Matteo Berrettini continua a sognare sui campi in cemento di Flushing Meadows, dove sono in corso gli US Open 2019. Il 23enne tennista romano ha infatti superato in tre set il russo Andrej Rublev, conquistando l'accesso ai quarti di finale del prestigioso Slam statunitense. Un risultato storico non solo per "Berretto", al suo primo quarto in un major, ma per tutto il tennis italiano. Era infatti dal 1977 che un italiano non arrivava ...

US Open 2019 : i risultati del tabellone maschile (2 settembre) : Monfils sfiderà Berrettini - Schwartzman sulla strada di Nadal : Si è completo il turno degli ottavi di finale agli US Open 2019. Ieri sono andati in scena i match della parte bassa del tabellone maschile. E’ stato il grande giorno del tennis italiano, con la storica vittoria di Matteo Berrettini su Andrey Rublev (6-1 6-4 7-6), che ha riportato dopo 42 anni un tennista azzurri nei quarti di finale a New York. Una grande prestazione di Berrettini, che festeggia anche i suoi primi quarti Slam della ...