Benetton | 5S ancora all' attacco Via le concessioni autostradali

Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 5 settembre 2019) In attesa di sapere quale sarà la posizione della nuova titolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, politica in quota Pd, dal M5S riparte il cannoneggiamento alla famiglia, titolare tramite la holding Atlantia die finita nel mirino per la tragedia dello scorso anno del ponte Morandi di Genova. Segui su affaritaliani.it

Simo07827689 : RT @Caffe_Graziella: Anch'io avrei voluto ancora @DaniloToninelli e non la #demicheli Bisogna revocare le concessioni a #benetton e così sa… - CarloMartootchy : 'Toninelli fatto fuori dai Benetton', peccato che al governo ci sia ancora il suo partito. Troppo difficile ammette… - emmazanni : RT @Caffe_Graziella: Anch'io avrei voluto ancora @DaniloToninelli e non la #demicheli Bisogna revocare le concessioni a #benetton e così sa… -