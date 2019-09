X Factor al via il 12 settembre con nuovi giudici | Samuel | Malika Ayane e Sfera Ebbasta

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) La tredicesima edizione di Xè in partenza il 12su Sky Uno e sul canale 455 del digitale terrestre. Tra le prime notizie, la conferma della presenza di Alessandro Cattelan alla conduzione e soprattutto di Mara Maionchi in giuria, che a marzo a "Che tempo che fa" aveva invece detto a Fabio Fazio di non voler partecipare per 'il grande impegno emotivo che questo programma richiede'. Il cambio di rotta invece è ormai definitivo e la coach tornerà a sedere tra le fila dei. Ad accompagnarla saranno invece tre voltiper il programma:dei Subsonica,. SpecialeAisarà dedicata la serata del 5: alle 21.15 su Sky Uno (canale 108; sul digitale terrestre canale 455) andrà in onda uno speciale dedicato alla veterana del programma e ai suoicolleghi, insieme protagonisti della nuova avventura. ...

DBCF_Unisi : La Fondazione Golinelli presenta la call Life Science Innovation 2020. L'opportunità di finanziamento, sarà illustr… - Dorasu66 : Nessuno è andato ad aiutarli. Soddisfatti gli ideologi del pool factor? Nuovo naufragio nel Mediterraneo, bambini f… - magicaGrmente22 : Queen e Adam Lambert, chiuso il tour americano (tutto sold out). E l'Europa? -