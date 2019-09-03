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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 09 | 45 Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 09:45 (Di martedì 3 settembre 2019) Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma TERAMO E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA TIBURTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DELLA TENUTA DEL CAVALIERE E VIA DEI RADAR IN DIREZIONE Roma SI STA IN CODA IN VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA IN VIA FLAMINIA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA MORLUPO E LA VIA CAMPAGNANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE INFINE SULLA VIA PONTINA PER LAVORI A ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 09:45: VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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