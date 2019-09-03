virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 09:45: VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative - Affaritaliani.it
Sicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative Affaritaliani.it
Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA APPIA E RomaN INA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA APPIA E RomaN INA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO, CAUSA MALTEMPO, SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA A24 E, AVANTI, TRA ARDEATINA E PONTINA; MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA L’USCITA PER LA VIA DEL MARE E LA A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA SUL QUADRANTE NORD ORIENTALE TRA LA CASSIA E LA A24; MENTRE, IN ESTERNA, CODE PER MALTEMPO TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FORTI RALLENTAMENTI TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA; SEMPRE IN INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA; SEMPRE IN INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CAUSA MALTEMPO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASAL DEL MARMO E LA CASSIA BIS, MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E APPIA; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA FRATTOCCHIE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI; SI PROCEDE A RILENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI MONTE PORZIO CATONE DIREZIONE Roma; RACCOMANDIAMO PRUDENZA. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER INCIDENTE, IN DIREZIONE Roma, ALL’ALTEZZA DI VIA MARIO DE BERNARDI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DELL’AEROPORTO. RESTA INVARIATA ...