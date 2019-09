Tumori | si cura col bicarbonato e muore | ma per il web è guarita

Xana e la strage oscura dei Tumori infantili : Tony Damascelli «Perché, Signore, i bambini muoiono?». Non è soltanto la domanda che Dostoevskij scrive nell'Idiota e fa pronunciare al principe Mishkin. È l'interrogativo senza risposta che ci assale e ci intossica quando un innocente perde la vita, per mano dell'uomo o del destino, colpito a morte dalla guerra, dalla fame, dalla sofferenza, infine dalla malattia feroce, crudele. Così la figlia di Luis Enrique, Xana di anni nove, ...

Cancro - l’assenza di gravità uccide i Tumori : dallo spazio speranze per una cura : Due scienziati australiani hanno osservato che le cellule tumorali di quattro forme aggressive di Cancro vengono uccise dalla microgravità. In un esperimento l'80-90 percento delle cellule malate è stato eliminato dopo un'esposizione di 24 ore. Il prossimo anno invieranno campioni sulla Stazione Spaziale Internazionale per confermare i risultati. Si tratterà del primo esperimento australiano sulla ISS.Continua a leggere

Tumori - terapia rivoluzionaria CAR-T da 400mila euro rimborsata in Italia : come funziona e chi cura : La terapia rivoluzionaria CAR-T verrà rimborsata in Italia, la notizia arriva direttamente dall'Agenzia Nazionale del Farmaco che ci spiega per quali paziente sarà applicabile il rimborso. Vediamo insieme cos'è la terapia CAR-T, relativa al farmaco Kymriah (tisagenlecleucel), come funziona e per quali Tumori è efficace.Continua a leggere

Tumori - nuovo strumento per curarli : ecco Inside - il primo sistema al mondo che monitora le radiazioni : E’ il primo sistema al mondo bimodale (scanner Pet e tracciatore di particelle cariche) che monitora in tempo reale i fasci di ioni carbonio e protoni utilizzati nell’adroterapia oncologica per colpire i Tumori resistenti alla radioterapia e non operabili: si chiama Inside e il Centro nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Dipartimento di fisica dell’Università di ...

Cancro - italiani scoprono i ‘soldati’ della resistenza contro i Tumori : nuove speranze di cura : Gli scienziati italiani sono riusciti ad identificare nuovi 'soldati' della resistenza contro il Cancro che sono in grado di dialogare con le cellule T, 'non convenzionali', dall'interno dei tumori. Questa scoperta offre nuove speranze di prognosi mirate e più efficaci per i pazienti. Vediamo insieme cosa significa.Continua a leggere

Leucemia - distrutto il ‘mantello’ dell’invisibilità delle staminali dei Tumori : speranze di cura : Le cellule staminali della Leucemia sono in grado di nascondersi con un 'mantello dell'invisibilità' dal sistema immunitario rendendo di fatto i farmaci inutili e permettendo l'avanzamento della malattia. Vediamo insieme come gli scienziati sono riusciti a contrastare questo scudo riuscendo forse a trovare una nuova cura.Continua a leggere

Scoperto l’interruttore dei Tumori : DUX4 è il gene che rende difficile la cura del cancro : Gli scienziati hanno individuato un interruttore genetico in grado di rendere meno efficaci le cure dei tumori, spegnendolo si potranno rendere le immunoterapie efficaci su molti più pazienti. La scoperta si deve a scienziati del Fred Hutchinson Cancer Research Center ed è stata resa pubblicata sulla rivista Developmental Cell. Si tratta di un gene chiamato DUX4, che agisce nascondendo il tumore alle terapie: quando è acceso nelle cellule ...

Tumori - migrare per curarsi : ogni anno 90mila italiani colpiti dal cancro sono costretti a cambiare regione : ogni anno più di 90mila italiani (90.660) colpiti dal cancro sono costretti a cambiare regione per curarsi. Un flusso che ha costi notevoli, quelli diretti (per visite mediche, farmaci, caregiver e viaggi) ammontano a circa 7.000 euro ogni anno per famiglia (“migrare per curarsi”, Censis). Questione che può essere gestita con la diffusione su tutto il territorio nazionale di criteri uniformi per la realizzazione delle reti oncologiche regionali, ...