Torna la Giornata del Panorama

Formula 1 – Giornata di annunci a Spa : Ocon riTorna ufficialmente in una monoposto - sarà al fianco di Ricciardo in Renault : Ocon torna in F1: annunciato l’accordo con la Renault, dal 2020 sarà compagno di Ricciardo La notizia era nell’aria da tempo e oggi è arrivata l’ufficialità: Esteban Ocon torna in Formula 1. Dopo l’annuncio della conferma di Bottas in Mercedes è arrivato quello dell’ingaggio da parte di Renault del pilota francese, che farà coppia con Daniel Ricciardo. Ocon prenderà dunque il posto di Nico Hulkenberg dopo il ...

US Open 2019 - terza giornata : Tornano Djokovic - Federer - le Williams e Barty. Lorenzi unico italiano impegnato : Dopo la clamorosa ecatombe della giornata di ieri, che ha visto un numero impressionante di teste di serie altissime perdere o faticare molto più del dovuto, arriva la terza giornata degli US Open 2019, con i secondi turni della parte alta del tabellone maschile e di quella bassa del femminile. tornano, dunque, a farsi vedere Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si ...

SKY – Contatti in giornata tra il Napoli e Mino Raiola : Lozano Torna in pole. I dettagli : SKY – Contatti in giornata tra il Napoli e Mino Raiola: Lozano torna in pole. I dettagli Contatti in giornata tra il Napoli e Mino Raiola: Lozano torna in pole. Sfumato Nocolas Pépé, che sembrava davvero ad un passo dall’ azzurro, il club partenopeo riapre la pista Lozano. L’ esterno messicano del Psv riappare nella lista della spesa di De Laurentiis e il tecnico Carlo Ancelotti. Ne parla il collega di Sky Sport Gianluca ...

Ondata di caldo in Europa - altra giornata di record e disagi dalla Francia alla Scandinavia ma ora si Torna a respirare : il punto della situazione : Oggi è stata l’ultima giornata di caldo estremo in Europa a causa dell’Ondata di calore che ha infiammato i settori centro-occidentali del continente per tutta la settimana. Ora si dovrebbe tornare progressivamente a livelli più accettabili e in linea con le medie stagionali. Dopo la giornata record di ieri, anche oggi sono stati stabiliti nuovi primati e sono stati tanti i disagi determinati dal grande caldo. Nuovi record sono stati battuti ...

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Anne-Marie Rindom Torna al comando - male le azzurre nella penultima giornata : Si avvia alla conclusione il programma dei Mondiali Laser Radial 2019 in corso di svolgimento nella acque giapponesi di Sakaiminato. La competizione assegna anche dieci posti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, obiettivo già raggiunto nella rassegna iridata dello scorso anno dalla squadra italiana. nella penultima giornata si sono svolte altre due regate della Final Series e la danese Anne-Marie Rindom (57 punti), n.1 del ranking ...