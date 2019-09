Niccolò Fabi | «Una chiave si gira e le luci del quadro si accendono | sono pronto a

Fonte : domanipress

(Di martedì 3 settembre 2019) A 3 anni e mezzo di distanza da “Una somma di piccole cose”, album che ha segnato un punto fondamentale per la ventennale carriera del cantautore,torna con “TRADIZIONE E TRADIMENTO”, il suo prossimo disco di inediti in uscita venerdì 11 OTTOBRE. È stato lo stesso cantautore a svelare al pubblico con un video teaser, la data di uscita e il titolo del suo nuovo album con queste parole «Unasie ledelsi. La vibrazione della macchina e del suo conducente il momento prima che le ruote inizino are. L’eccitazione e l’incognita che regala ogni movimento quando ci allontana da qualcosa e ci avvicina a qualcos’altro…..». Il teaser è visibile al seguente link: https://bit.ly/2lWOGcJ. “Tradizione e tradimento”, in uscita per Universal Music, è il nono disco in studio da solista del cantautore. Da dicembre, inoltre, ...

