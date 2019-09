Conte bis | plebiscito su Rousseau | vince il sì col 79 | 3% Di Maio esulta | Crisi

Rousseau - stravince il sì : quasi l'80% del M5s a favore dell'inciucio col Pd - nasce il Conte-bis : stravince l'inciucio. Dopo un'ora e venti minuti di attesa, ecco il risultato del risibile voto sulla piattaforma Rousseau: il 79,3% ha detto sì all'inciucio tra Pd e M5s, il no inchiodato al 20,7 per cento. Tutto pronto dunque, per la nascita del governo più a sinistra della storia, il bis di Giuse

Su Rousseau via libera a Conte bis : 19.25 Via libera al governo Conte bis dagli iscritti del Movimento cinque stelle al termine della votazione sulla piattaforma Rousseau.I sì sono stati 63.146 (79,3% dei voti), i no 16.488 (20,7%).

Slittano i risultati della consultazione 5Stelle sul Conte-bis. Casaleggio : è record di votanti : Aggiornato alle ore 19,00 del 3 settembre 2019. Alle ore 13,19 erano stati 56.127 gli iscritti alla piattaforma Rousseau, dei 115 mila totali, che avevano risposto al quesito sull'accordo di governo tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico. Per Davide Casaleggio è stato dunque battuto il record mondiale di partecipazione on line per una votazione politica. "Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta". Il ...

Conte bis ministri : totonomi nuovo governo - la suddivisione delle poltrone : Conte bis ministri: totonomi nuovo governo, la suddivisione delle poltrone Conte bis ministri – Da giorni, come sempre quando sta per nascere un nuovo esecutivo, impazza il totoministri. Il governo Conte bis che dovrebbe nascere nei prossimi giorni vedrà la luce sulla base della intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, più altri gruppi parlamentari di centrosinistra come Liberi e Uguali. Conte bis ministri, la rinuncia ...

Conte bis 2019 : il programma di Governo in 26 punti : (Foto Ansa) In attesa della formazione ufficiale del Governo giallo-rosso, salta fuori una bozza di programma. In 26 punti, sviscerati dai 5 stelle, si prova a dare forma a quelle che saranno le priorità per la nuova compagine, che dovrà guidare il Paese fuori dalla crisi e verso il futuro, già a partire da quest’autunno. Si tratta di una bozza di lavoro riassuntiva delle linee programmatiche. Diversi punti sono stati inseriti, fra tutti stop ...

Alle 18 il responso della base 5Stelle sul Conte-bis. Casaleggio : è record di votanti : Aggiornato Alle ore 16,30 del 3 settembre 2019. Alle ore 13,19 erano stati 56.127 gli iscritti alla piattaforma Rousseau, dei 115 mila totali, che avevano risposto al quesito sull'accordo di governo tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico. Per Davide Casaleggio è stato dunque battuto il record mondiale di partecipazione on line per una votazione politica. "Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta". Il ...

Totonomi - Ministri Governo Conte bis/ 9 al M5s - 7 al Pd - uno a Leu e 2 tecnici : Toto Ministri, nomi Governo Conte bis: sono 9 i nomi del M5s, 7 invece al Pd e i restanti tre andranno a Leu e tecnici indipendenti

Il totoministri del Conte bis : non ci sarà nessun vice presidente del Consiglio - il Viminale al Pd : Nel totoministri del governo Conte bis entrano nuovi nomi il lizza per la composizione della squadra: per il Viminale una delle favorite è il prefetto Luciana Lamorgese. Dopo la rinuncia da parte di Di Maio, che ha annunciato che non ci saranno vicepremier, cruciale è il ruolo delle sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che potrebbe essere affidato a Vincenzo Spadafora.Continua a leggere

Emma Bonino all'opposizione del Conte-bis - +Europa si spacca : imprevisto clamoroso - guai per Pd e M5s : Più Europa si spacca sulla fiducia al Conte bis. Emma Bonino e il segretario del movimento, Benedetto Della Vedova, scelgono di andare all'opposizione del nascente governo giallorosso. Ma tre eletti in parlamento su quattro, ovvero il presidente nazionale del partito, nonché deputato Bruno Tabacci,

Sondaggi politici - solo 1 donna su 5 crede nel Conte bis : le indecise sull’accordo Pd-5s sono il 60% : Secondo il Sondaggio Euromedia Research, l'istituto diretto da Alessandra Ghisleri, "solo 1 donna su 5 crede nel nuovo governo Pd-M5s, mentre per gli uomini il rapporto è 1 su 3". La maggior parte delle donne è ancora indecisa aull'alleanza di governo tra Pd e M5S (il 60%). Rispetto agli uomini, secondo l'indagine, la maggioranza delle donne vorrebbe tornare alle urne.Continua a leggere

I 26 punti programmatici del Conte-bis non dicono niente : (Foto Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse) I 26 punti fra Movimento 5 stelle e Partito democratico, che hanno dato vita a una bozza di programma sottoposta ai votanti sul Blog delle stelle grillino sono, a loro modo, un capolavoro. Si tratta, essenzialmente, di un dire nulla per scontentare nessuno. Innanzitutto è il programma dell’“occorre”: se ne contano 21 occorrenze, quasi tante quanti i punti affrontati nelle due pagine e un pezzetto (se ...

Conte bis? No. Monti. Il M5s pubblica il programma del governo con il Pd : manovra e migranti - siamo fregati : Svelato il "programma di governo" di M5s e Pd: il Conte-bis sarà un Monti-bis. Sul Blog delle Stelle, pagina web ufficiale del Movimento, vengono pubblicati i 26 punti cardine del possibile governo giallorosso e l'attenzione cade su due passaggi. Innanzitutto, la manovra: "Con riferimento alla legge

Conte bis - un programma di 26 punti : c’è il taglio dei parlamentari - scompare la riforma di Dublino : La bozza del programma del governo Pd-M5s che Cinte presenterà a Mattarella: c'è l'indicazione sulle osservazioni del Colle sul dl Sicurezza bis, ma scompare il riferimento alla riforma di Dublino. Confermato il taglio dei parlamentari e il Green New Deal, il piano per l'ambiente. La versione finale del testo dovrebbe arrivare in serata, dopo un altro incontro a Palazzo Chigi.Continua a leggere

Governo PD-M5S : tra i possibili nomi dei ministri del Conte-bis Delrio e Patuanelli : Il summit a Palazzo Chigi svoltosi ieri sera, lunedì 2 settembre, tra il premier incaricato da Mattarella Giuseppe Conte e i vertici dirigenziali dei partiti politici del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle potrebbe aver finalmente portato sostanziali miglioramenti nella formazione della potenziale coalizione di Governo. A rappresentare i democratici alla riunione vi erano gli ex ministri Dario Franceschini ed Andrea Orlando, ...