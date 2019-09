California, barca in fiamme: 8 vittime

Sono almeno 8 ledell'incendio che si è sviluppato ieri prima dell'alba a bordo di una imzione per immersioni al largo dell'isola di Santa Cruz, in. Lesono divampate intorno alle 3:30 del mattino. Le autorità ritengono che a bordo vi fossero almeno 39 persone e solo 5 dei 6 membri dell'equipaggio che a quell'ora erano svegli sono riusciti a mettersi in salvo buttandosi in acqua. Quattro corpi sono stati recuperati e devono ancora essere identificati.(Di martedì 3 settembre 2019)