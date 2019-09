Al via la votazione su Rousseau La prima bozza del programma di Governo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 3 settembre 2019) Al via il voto sulla piattaformasull’accordo ditra M5S e Partito democratico. Alle 9 sono iniziate le operazioni di voto ma già si registrano i primi disagi. Numerosi iscritti, tra cui anche diversi parlamentari del Movimento 5 Stelle, segnalano difficoltà nell’accesso all’area voto del sistema operativo, forse a causa delle troppe visite sul sito. Lasi concluderà alle 18.Blog delle Stelle: “Il momento è delicato”. “Quello che stiamo vivendo è un momento molto delicato per il Paese. E va affrontato mettendo al centro gli interessi e le esigenze dei cittadini, della comunità che tutti insieme formiamo”. Così si legge sul Blog delle Stelle in un post dedicato allasul nuovo, aperta dalle 9 alle 18. “Per noi il mandato dei cittadini è una ...

