Voto su Rousseau | sì o no al governo Conte 2? Il commento del direttore del Fatto it

M5s - la scheda del Voto su Rousseau : il dettaglio-bomba - qui può saltare tutto davvero : L'inciucio tra M5s e Pd scricchiola, eccome. Non solo per le ultime mosse di Luigi Di Maio, il quale continua ad alzare la posta e, soprattutto, lancia Alessandro Di Battista come ministro per le Politiche europee. Nome indigeribile per l'universo-mondo, quello di Dibba, figurarsi per i democrat. In

Piattaforma Rousseau - Voto sul Governo Pd-M5s/ Conte vede capigruppo Dem-5Stelle : Conte incontra capigruppo Pd-M5s alle 17: programma di Governo e nodo vicepremier. Piattaforma Rousseau, Di Maio 'domani il voto decisivo'

Governo - alle 17 - 30 vertice Pd-M5S da Conte. Di Maio : «Nascita governo dipenderà dal Voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Le critiche di Grillo a Di Maio

Governo - Di Battista incontra Di Maio : “Rousseau? Non ho mai dichiarato cosa Voto” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha incontrato in un palazzo del centro di Roma l'ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista. Intercettato dalle telecamere di Fanpage.it, Di Battista non ha voluto dichiarare le sue intenzioni di voto in merito al quesito su cui domani gli iscritti del M5s saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau, riguardante il loro parere sulla nascita di un Governo con il ...

Voto su Rousseau - soffiata di Alessandra Sardoni : "Cosa ne pensa Sergio Mattarella" : In uno dei tantissimi speciali di Mentana su La7 l'inviata Alessandra Sardoni offre la sua personale visione sul Voto sulla piattaforma Rousseau che domani, martedì 3 settembre, si esprimerà sull'inciucio Pd-M5s. "La Linea del Quirinale è declassare la consultazione a decisione interna", spiega in d

"Sì" - "No" - "Non dico". Come si piazzano i 5 Stelle alla vigilia del Voto su Rousseau : alla vigilia del voto su Rousseau, diversi parlamentari M5S stanno anticipando sui social il loro voto all’ormai noto quesito [“Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”]: finora, una distesa di sì, tranne quello – significativo – del senatore Gianluigi Paragone, il cui voto conterà molto a Palazzo Madama ...

Governo - Spadafora (M5s) : “Voto su Rousseau? Confido che gli attivisti ci diano fiducia” : “Confido che gli attivisti ci diano fiducia anche questa volta“. È il commento di Vincenzo Spadafora, sottosegretario alle Pari opportunità, intercettato dall’Ansa fuori da Palazzo Chigi in merito al voto previsto per domani sulla piattaforma Rousseau. Il quesito riguarda l’eventuale Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da M5s e Pd. L'articolo Governo, Spadafora (M5s): “Voto su Rousseau? Confido che gli ...

Governo - vertice M5s con Di Maio e Di Battista. L’ex deputato : “Come Voto su Rousseau? Mai rivelato” : Alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau, arrivanoi primi appelli in casa M5s per il via libera al Governo Conte 2 con il Partito democratico, da Di Stefano a Spadafora. Intanto,un vertice si è tenuto in un palazzo romano tra lo stesso capo politico Luigi Di Maio e l’ex deputato Alessandro Di Battista. Poca voglia di parlare alla fine, con il capo politico che dribbla i cronisti, mentre Di Battista spiega: “Come voto? ...

GOVERNO CONTE-BIS - MANOVRA PD-M5S/ Di Maio "dipende tutto da Voto Rousseau" : GOVERNO CONTE-BIS, ancora manovre PD-M5S: oggi vertice col Premier, Di Maio 'voto su Rousseau decisivo per l'esecutivo'. Renzi fissa i paletti ai dem

Governo - diretta – Martedì il Voto su Rousseau. Di Maio : “La nascita dell’esecutivo dipenderà dagli iscritti”. Pd : “Attendiamo convocazione” : La settimana che dovrebbe vedere la nascita del Governo Conte due, sostenuto da Cinquestelle e Pd, vivrà il crocevia decisivo Martedì, quando dalle 9 alle 18 gli iscritti a Rousseau voteranno sul programma del nuovo esecutivo. “dipenderà dal voto degli iscritti M5s”, ha detto Luigi Di Maio nell’incontro a Palazzo Chigi con ministri e sottosegretari uscenti del M5s, secondo quanto riportano diverse fonti alle agenzie. Un concetto che ...

Governo - Sibilia (M5s) : “Voto su Rousseau? Spero che iscritti capiscano il nostro sforzo” : “Il voto su Rousseau fissato per domani? Mi auguro che i nostri iscritti capiscano lo sforzo che stiamo facendo”. Sono le parole di Carlo Sibilia, dopo l’incontro con Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, che si espone per il sì all’avvio del nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Contein riferimento alla votazione sulla piattaforma del M5s. L'articolo Governo, Sibilia (M5s): “Voto su Rousseau? Spero che iscritti capiscano ...

Governo M5S-Pd appeso al Voto su Rousseau : chi può votare sulla piattaforma : La piattaforma Rousseau è un sito internet con un'area riservata cui possono accedere solo gli iscritti al MoVimento 5 Stelle. Il giorno del voto hanno diritto a esprimersi solo coloro che sono iscritti da almeno 6 mesi. Il record di partecipanti al voto risale al 30 maggio con la conferma di Luigi Di Maio come capo politico M5S. Le preferenze espresse furono 56.127, con l’80% di “sì” (44.849), e il 20% di “no” (11.278)

