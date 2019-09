«Terminator | Dark Fate» | l’inizio di una nuova trilogia?

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2019) A pochi giorni dal rilascio del trailer bomba di, arriva un’altra bella notizia per i fan della “vecchia scuola”, che hanno gioito fin da quanto erano stati rivelati i primi dettagli di6, con la reunion di Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton e James Cameron come produttore. Proprio Cameron, infatti, avrebbe svelato che, che sarà il sequel di T2: Il giorno del giudizio – dunque ignorerà (per fortuna, ndr) i successivi capitoli del franchise – potrebbe essere il primo film di una, poiché al momento di sviluppare il progetto, sia nato materiale a sufficienza per altre due pellicole. «Abbiamo trascorso svariate settimane cercando di capire quale fosse la storia che volevamo raccontare in maniera tale da avere qualcosa da sottoporre a Linda Hamilton, il grande ...

