Migranti | nave Eleonore a Pozzallo | Finanza pronta al sequestro Mare Jonio | «Qua sempre

Migranti - la Eleonore forza il divieto di ingresso. Gdf sequesta la nave : La nave ' Eleonore ' della ong tedesca 'Lifeline', con a bordo oltre cento Migranti , sta entrando al porto di Pozzallo. La nave ha dichiarato stato di emergenza forza ndo il divieto di ingresso in acque territoriali italiane. La banchina del porto ragusano e' presidiata dalle forze dell'ordine. La nave era stata raggiunta anche da una unita' della guardia di finanza. L'imbarcazione della Ong tedesca Mission Lifeline con 104 Migranti a bordo è in ...

Migranti - la nave Eleonore tenta di entrare ma GDF dispone il sequestro : La nave Eleonore ha chiesto lo stato di emergenza e forza il divieto di ingresso in territorio italiano tenta ndo di raggiungere il porto di Pozzallo nella provincia di Siracusa. La nave fa parte dell'organizzazione non governativa tedesca Mission Lifeline. Matteo Salvini, ancora ministro dell'Interno, ha firmato nei giorni scorsi il divieto di ingresso. Il divieto è stato poi anche controfirmato dal ministro Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli, ...

Migranti : scortata da Gdf e Guardia costiera nave 'Eleonore' entra in porto a Pozzallo (2) : (AdnKronos) - Al porto di Pozzallo decine di uomini delle forze dell'ordine sono in attesa dell'attracco della nave . Le operazioni di sbarco dovrebbero iniziare almeno tra un'ora.

Migranti : scortata da Gdf e Guardia costiera nave 'Eleonore' entra in porto a Pozzallo : PAlermo, 2 set. (AdnKronos) - La nave 'Eleonore' della ong Lifelie sta entra ndo in porto a Pozzallo (Ragusa) scortata dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. A bordo ci sono 104 Migranti . La nave è sotto sequestro amministrativo.

Migranti : scortata da Gdf e Guardia costiera nave ‘Eleonore’ entra in porto a Pozzallo (2) : (AdnKronos) – Al porto di Pozzallo decine di uomini delle forze dell’ordine sono in attesa dell’attracco della nave. Le operazioni di sbarco dovrebbero iniziare almeno tra un’ora.L'articolo Migranti: scortata da Gdf e Guardia costiera nave ‘Eleonore’ entra in porto a Pozzallo (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.