Lozano mette in difficoltà la difesa bianconera De Ligt non riesce ad arginarlo

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2019) TOP Berardi(Sassuolo) autore della prima tripletta di questo campionato di serie A. Sfodera il suo repertorio: volee’di sinistro, colpo di tacco e chirurgico tiro a giro. In 14 minuti regala 3 punti al Sassuolo Zapata(Atalanta) devastante. Inarrestabile. Nel primo tempo, dominato dalla squadra orobica realizza un goal grazie ad un chirurgico diagonale. Ad inizio ripresa dribbla Djidji evita Izzo e realizza il goal del 2-1 Sensi(Inter) centrocampista totale, mezz’ala, trequartista, interdittore. E’ l’uomo in più dell’Inter. Da un suo assist nasce il goal di Lautaro e conquista il rigore decisivo. Peccato per la punizione finita sulla traversa(Napoli) le sue accelerazioni mettono in grandela. Realizza un goal da attaccante puro e provoca tanti mal di testa a De Light FLOP Murru(Samp) anello debole di una ...

