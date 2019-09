Kia - La XCeed ora è anche ibrida plug-in

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 2 settembre 2019) La Kiadebutta nella versione-in hybrid, che pur riducendo al minimo l'ingombro dei sistemi necessari a bordo, ha una capacità ridotta rispetto alle varianti tradizionali. Il volume del bagagliaio varia da 291 a 1.243 litri, contro i 426 e 1.378 litri delle altre versioni benzina e diesel.141 CV e 60 km a batteria. La vettura, che sarà commercializzata in Europa nel 2020, eredita dalla Hyundai Ioniq appena aggiornata il powertrain: il 1.6 GDI benzina aspirato e il motore elettrico erogano in totale 141 CV e 265 Nm, mentre le batterie ai polimeri di litio hanno una capacità di 8,9 kWh. L'unica trasmissione disponibile è quella automatica doppia frizione sei marce. Laricaricabile è in grado di toccare i 100 km/h da fermo in 11 secondi netti e può percorrere fino a 60 km in elettrico puro. La Casa non ha ancora dichiarato il valore ...

