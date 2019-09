Icardi | Wanda a Tiki Taka | “Un paio di squadre su Mauro | Napoli? La speranza…”

Caso Icardi - Wanda Nara : “Un paio di squadre su Mauro - Napoli? La speranza…” : Caso Icardi, Wanda Nara: “Un paio di squadre su Mauro, Napoli? La speranza…”. La moglie manager dell’ ex capitano nerazzurro a Tiki Taka Caso Icardi, Wanda Nara: “Un paio di squadre su Mauro, Napoli? La speranza…”. La moglie manager dell’ attaccante argentino lascia uno spiraglio aperto al possibile colpo last minute. Lo fa attraverso i microfoni della trasmissione Mediaset Tiki Taka, della ...

Futuro Icardi - Wanda Nara a Tiki Taka allo scoperto : bombe sull’argentino : Meno di 24 ore alla fine del calciomercato, a tenere bano è ancora il Futuro dell’attaccante Mauro Icardi, l’argentino è completamente fuori da progetto della dirigenza ed Antonio Conte ma sembra comunque intenzionato a rimanere in nerazzurro. Presente come al solito dagli studi di Tiki Taka la moglie ed agente Wanda Nara che ha dato importanti indicazioni nelle ultime ore: “lavorerò fino alla fine della sessione di ...

Wanda Nara : “Mi piacerebbe questa soluzione per Icardi” : Wanda Nara, moglie – agente di Mauro Icardi é stata intervistata da TyCSports.com, aprendo al prestito semestrale al Boca Juniors: “Il Boca è il Boca. Mi piacerebbe se Mauro ci si trasferisse per sei mesi”, le parole della show-girl argentina. Dopo aver fatto gli auguri su Instagram a Lisandro Lopez, difensore degli Xeneizes, con un “Ci vediamo presto” Con tanto di cuoricini gialli e azzurri, la pista Boca ...

Inter - Icardi sarebbe pronto al rinnovo ma Wanda avrebbe preso tempo : Con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha dichiarato il mercato in entrata chiuso (salvo clamorosi colpi di scena), all'Inter non resta che risolvere la problematica relativa al futuro di Mauro Icardi. In questi mesi si è parlato tanto delle ipotesi riguardanti il centravanti argentino, che ha rifiutato offerte importanti, su tutte quelle della Roma, che lo avrebbe voluto nell'ambito dell'operazione che avrebbe visto arrivare a ...

Novità Icardi - Bucchioni : “Adesso Wanda spinge per lasciare l’Inter. Apertura al Napoli - le parole di Nedved…” : Novità Icardi, Enzo Bucchioni scrive di un cambio di rotta della moglie manager del giocatore Novità Icardi, Enzo Bucchioni scrive di un cambio di rotta della moglie manager del giocatore, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni passaggi. “Icardi, ancora Icardi, sempre Icardi: il mercato non può finire con un grande cannoniere di 26 anni fuori rosa, ai margini del calcio. Ci stanno provando tutti, ...

Incontro Wanda Nara-Marotta. Si cerca una soluzione - Icardi non ha aperto al Napoli : Gianluca Di Marzio ha fornito informazioni su Mauro Icardi. “Marotta e Wanda Nara hanno avuto un contatto diretto nelle ultime ore per cercare una soluzione al problema. Wanda si è resa conto che è controproducente restare all’Inter senza giocare. L’Inter ha offerto a Wanda Nara di prolungare un anno per favorire il prestito ad alcune destinazioni (non alla Juventus). Il Monaco ha incontrato l’Inter a Montecarlo. ...

Inter - Wanda Nara enigmatica sul futuro di Icardi : “A volte i sogni diventano realtà” : Un nuovo misterioso tweet è apparso nella serata di ieri sul profilo di Wanda Nara: “A volte i sogni diventano realtà”: questo il messaggio della showgirl. Un post che alimenta l’incertezza riguardo la destinazione di Mauro Icardi, che ha ribadito la sua volontà di non lasciare l’Inter durante un confronto con lo stato maggiore nerazzurro. La trans Guendalina Rodriguez shock: “Icardi il c***o lo succhiava ...

Inter - Zazzaroni svela : 'Icardi ha accusato Wanda di avergli fatto perdere la fascia' : In casa Inter tiene banco sempre il caso Mauro Icardi. La società nerazzurra sta studiando ogni minimo dettaglio per non incorrere in azioni legali che porterebbero il centravanti argentino a svincolarsi a parametro zero. L'attaccante ha rifiutato gran parte delle offerte arrivate questa estate (Roma, Arsenal e Monaco), mettendo in stand by il Napoli che, intanto, sembra pronto ad ingaggiare Fernando Llorente. I nerazzurri hanno dichiarato ...

Wanda Nara : Io incinta e Icardi con i trans - quante bugie sui giornali : La moglie di Mauro Icardi si dife da alcune notizie non vere riportate dai media: "Hanno detto che io ero incinta e non lo sono. Hanno detto che Mauro mi aveva messo le corna con una trans: non è vero, per adesso non gli piacciono". Wanda Nara e Mauro Icardi stanno passando uno dei momenti più duri sia a livelllo professionale, per l'ex capitano dell'Inter, sia per quanto riguarda la vita privata con alcune voci scomode e poco ...

Zazzaroni : «Quando Icardi disse a Wanda : “per colpa tua ho perso la fascia”» : “Perduto” titola così Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport parlando di Icardi. E comincia raccontando l’episodio che segnò l’inizio di questa assurda vicenda. Quel giorno Maurito rientrò a casa sconvolto, guardò negli occhi Wanda e disse «è colpa tua se mi hanno tolto la fascia, colpa delle cose che hai detto in tv». La moglie la prese malissimo, pianse, rispose che se davvero pensava che fosse stata lei ad avergli ...

Inter - Marotta tuona : “Fastidio per le parole di Wanda Nara. Nessuno ha invitato Icardi a restare” : “Le dichiarazioni di Wanda Nara su Icardi? C’è un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi. Smentisco in modo assoluto che qualche dirigente dell’Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare“. Così l’amministratore delegato sport dell’Inter, Beppe Marotta, Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi prima della gara contro il Lecce. Sempre a proposito dell’attaccante ...

Inter - Marotta smentisce Wanda Nara : “nessuno in società ha chiesto a Icardi di restare!” : Beppe Marotta smentisce seccamente le dichiarazioni di Wanda Nara che aveva parlato della volontà dell’Inter di trattenere Icardi: il dirigente nerazzurro conferma la linea della cessione Negli studi di Tiki Taka, ieri sera, Wanda Nara ha praticamente tolto Icardi dal mercato: prima di Inter-Lecce Beppe Marotta lo ha rimesso in vendita. Situazione complicata in casa Inter per la cessione dell’argentino che non sembra ...

Icardi Juventus - Wanda Nara svela il futuro dell’attaccante argentino! : Icardi Juventus- Ospite negli studi di “Tiki Taka”, Wanda Nara ha colto l’occasione per sottolineare ed evidenziare il suo punto di vista per quel che riguarda il futuro di Mauro Icardi. Come noto, l’attaccante nerazzurro piace fortemente alla Juventus, ma tutto potrebbe dipendere anche dal possibile futuro di Paulo Dybala. Come anticipato in mattinata, la […] More

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...