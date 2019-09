Hong Kong, appello a sciopero generale

non si fermano le proteste contro la Cina. Oggi nuove tensioni e appelli a unoe a un boicottaggio dei corsi universitari, ripresi dopo la pausa estiva. Stamani i manifestatnti hanno seminato il caos in treni e metropolitane nell' orario di punta. Ieri centinaia di persone, per protesta, hanno occupato per ore l'aeroporto internazionale,lanciando bombe molotov e pietre, e hanno bruciato una bandiara cinese. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. 63 gli arresti e 31 i feriti.(Di lunedì 2 settembre 2019)