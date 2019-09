' ' Ha pochi mesi di vita' ' | a 12 anni sconfigge il tumore al cervello e torna a scuola

Mamma e papà dimenticano il figlio di pochi mesi sul treno : Sono stati minuti di terrore quelli vissuti da una Mamma e un papà che domenica sera si sono accorti, quando ormai il treno era ripartito dalla stazione di Airasca, di aver dimenticato a bordo il figlioletto di pochi mesi addormentato nell’ovetto in cui lo avevano sistemato. Il fatto è successo intorno alle 19.20. I genitori sono scesi dalla carrozza del regionale della Sfm2 diretto a Pinerolo, hanno scaricato i bagagli e anche il telaio del ...

33 enne - vede per pochi minuti alla fermata dell’autobus una ragazza ed è convinto che sia la donna della sua vita - da due mesi non si muove da lì : Un uomo che si chiama vitaly Shkhnazarov è convinto di aver incontrato la donna della sua vita. L’incontro fulmineo è avvenuto alla fermata di un bus. vitaly ha visto quella donna, per lui bellissima, solo per qualche minuto e da quel momento non ha smesso di pensare a lei. L’uomo russo ha detto di conoscere solo il nome della ragazza, Martina. I due si sono incrociati a una fermata di un autobus e si sono subito ...

Aereo da turismo cade al passo del Sempione : 3 morti - tra cui un bimbo di pochi mesi : È di tre morti il bilancio di un incidente Aereo avvenuto questa mattina nei pressi del colle del Sempione, in territorio svizzero, a pochi chilometri dal confine con l'Italia. Un Piper...

Tre anni dal terribile terremoto di Amatrice : il racconto di quella notte e gli eventi sismici che portarono in pochi mesi alla tragedia di Rigopiano : Sono stati quasi trecento i morti. Trecento persone che, al caldo dei loro letti, cullati dal tepore estivo, dormivano sicuri nelle proprie abitazioni. Accadeva esattamente tre anni fa, ad Amatrice, dove alle 3:36 di notte del 24 agosto 2016, la terra ha tremato ad Amatrice e non solo, con una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato ...

Bambina di pochi mesi piange e non è consolabile - quando la mamma le toglie i calzini vede una cosa sconvolgente : Una Bambina di pochi mesi, mentre stava tranquillamente mangiando con la sia mamma, ha iniziato a piangere. Sulle prime la mamma non si è preoccupata e ha provato a consolarla in vari modi ma quando ha visto che la Bambina non la smetteva ha iniziato a preoccuparsi. Il pianto della Bambina era fortissimo e la mamma ha cominciato a pensare qualunque cosa. Poi ha immaginato che avesse caldo e questa è stata la salvezza della Bambina perché la ...

Karina Cascella riparte da lei dopo la scomparsa di Carolina : “Bimbo di pochi mesi” : Uomini e Donne, Karina Cascella e il lutto per Carolina Karina Cascella è stata una super protagonista del gossip degli ultimi giorni sia per la sua difesa a spada tratta a Raffaella Mennoia sia per la morte della cucciola Carolina. Ed è proprio di quest’ultima che vogliamo parlarvi visto che la Cascella ha pubblicato un […] L'articolo Karina Cascella riparte da lei dopo la scomparsa di Carolina: “Bimbo di pochi mesi” ...

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada genitori bis - nato il secondo figlio a pochi mesi dalle nozze : La coppia, che si è unita in matrimonio nel marzo 2019, ha accolto l'arrivo del secondogenito, a sette anni di distanza dalla nascita di Ettore. Lo anticipa il settimanale Chi, ma per il momento non sono noti né il nome né il sesso del neonato. I due attori sono felicemente legati sin dal 2011.Continua a leggere

Spotify fa il boom e guadagna altri 8 milioni di clienti Premium in pochi mesi : Spotify fa un grosso salto in avanti e guadagna 8 milioni di clienti Premium negli ultimi tre mesi: ecco i dati del secondo trimestre 2019 a confronto con i periodi precedenti. L'articolo Spotify fa il boom e guadagna altri 8 milioni di clienti Premium in pochi mesi proviene da TuttoAndroid.

Un uomo e la figlia di pochi mesi muoiono in un incidente stradale : Tragico incidente stradale sulla SS688, nella galleria San Benedetto a Mattinata, in provincia di Foggia. Muore un uomo e la figlia di pochi mesi

Bimbo di pochi mesi in pericolo di vita - trasportato da Messina a Roma con volo speciale dell’Aeronautica Militare : Un Bimbo di pochi mesi di vita affetto da una grave patologia cardio polmonare é stato trasferito d’urgenza nella tarda serata di oggi dalla Sicilia a Roma con uno speciale volo ambulanza organizzato dall’Aeronautica Militare su richiesta della Prefettura di Messina. Il Bimbo era ricoverato presso il centro cardiologico pediatrico dell’Ospedale Mediterraneo di Taormina. Date le serie condizioni cliniche del piccolo e la ...

Governo : Musumeci - ‘a Genova ponte in pochi mesi - viadotto Imera lettera morta’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Nel mese entrante, secondo gli accordi, si dovrebbe tenere l’inaugurazione del viadotto Imera, crollato nell’aprile 2015: Ebbene, vi annuncio che non ce n’è assolutamente previsioni, segno che quell’opera rimane lettera morta”. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, lasciando la riunione del Cipe a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.“Non si ...

Arriva l’app contro lo spreco alimentare : 150 mila iscritti in pochi mesi : Una app per abbattere lo spreco alimentare, incoraggiando i clienti ad acquistare prodotti freschi sia nella grande distribuzione che nelle botteghe storiche. Si chiama Too Good To Go ed è il nuovo modo per evitare lo spreco di cibo, una applicazione per smartphone ideata in Danimarca e appena Arrivata a Genova, dopo l’arrivo in Italia a fine marzo di quest’anno dove ha già coinvolto milano, Torino, Bologna, Firenze e Verona, ...