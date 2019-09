Gemitaiz e MadMan | in arrivo un joint album | si chiamerà ' Scatola nera'

Gemitaiz e MadMan insieme per due speciali concerti nei palazzetti di Roma e Milano : A marzo The post Gemitaiz e MadMan insieme per due speciali concerti nei palazzetti di Roma e Milano appeared first on News Mtv Italia.

Biglietti per Gemitaiz e Madman a Roma e Milano - 2 concerti insieme nei palasport nel 2020 : Gemitaiz e Madman a Roma e Milano per due concerti esclusivi nei palasport. I due artisti si esibiranno insieme al Palazzo dello Sport di Roma e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per due concerti unici congiunti. Il 10 marzo Gemitaiz e Madman saranno al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 marzo al Mediolanum Forum di Milano per ripercorrere i loro successi rilasciati negli ultimi album pubblicati da solisti. Uno spettacolo diverso, ...