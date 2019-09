Di Maio sta facendo la fine di Renzi fatto fuori dai suoi | dice Pizzarotti

Paolo Becchi - l'appello a Di Battista : "Tira fuori i co*****i e sostieni Di Maio ha bisogno di te ora" : "Una cosa dovrebbe essere evidente a tutti: far saltare i vicepresidenti vuol dire far saltare tutto. Volete umiliare Di Maio, che poteva diventare Presidente del Consiglio?". Paolo Becchi non ha dubbi sul piano del Pd per non cedere al leader pentastellato il ruolo di vice di Giuseppe Conte. La bat

**Governo : Conte - ‘anche Di Maio entusiasta progetto’** : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Stiamo lavorando ad un progetto, io lo faccio con entusiasmo e sono convinto che anche Luigi Di Maio ci stia lavorando con entusiasmo così come tutti gli altri protagonisti”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo **Governo: Conte, ‘anche Di Maio entusiasta ...

Luigi Di Maio - cosa sa Paola Nugnes : "Lo stanno abbandonando". Il fronte anti-capetto nel M5s : Sta nascendo un fronte anti-Luigi Di Maio dentro al Movimento 5 Stelle. Ne parla Paola Nugnes, grillina dissidente finita nel Gruppo Misto al Senato, in una intervista al Quotidiano nazionale. Il capo dei 5 Stelle "sta cercando di restare quello che era, con troppo potere nelle sue mani, leader, dop

Beppe Grillo - la rabbia contro Luigi Di Maio : "Basta parlare di poltrone" - il messaggio "nascosto" : Compagni, riproviamoci. Dopo l' alta tensione di venerdì, la pattuglia pentastellata prova a ricompattarsi attorno a Luigi Di Maio. Il capo politico dei Cinquestelle, ieri, è stato chiuso in un appartamento a due passi dal Pantheon in una sorta di war room con i suoi fedelissimi: i due capigruppi, P

M5S : Nugnes - ‘sta nascendo un forte basta Di Maio’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Sta cercando di restare quello che era, con troppo potere nelle sue mani, leader, doppiamente ministro e pure vicepremier, ma è proprio da dentro il Movimento che sta nascendo un forte ‘basta Di Maio'”. Lo dice Paola Nugnes in un’intervista a ‘Qn’.“La stessa struttura che lo ha creato -aggiunge- adesso lo sta lentamente abbandonando. Lui è diventato leader del ...

GOVERNO - INCONTRO CONTE-PD-M5S/ Dem - 'serve chiarimento'. Ostacolo Di Maio? : GOVERNO Conte, il premier incaricato stamattina a sorpresa al Quirinale. INCONTRO Pd-M5s dura oltre tre ore: Marcucci, 'serve chiarimento'.

Il valzer del programma ma il nodo di Maio resta : È il valzer dei tavoli programmatici che non sbloccano la trattativa. Con le secondo file che si confrontano sui massimi sistemi, ma poi tutto resta appeso a Di Maio sì, Di Maio no, due vicepremier sì, due vicepremier no. La scena oramai si ripete da qualche giorno. Alle 12 e 30 i capigruppo del M5S e del Pd, nell’ordine Francesco D’Uva, Stefano Patuanelli, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, varcano ...

Chicco Testa : “I 5Stelle vogliono liberarsi di Di Maio” : Nel 2016 era a un passo dal rimpiazzare Federica Guidi. Ma poi, l’allora premier Matteo Renzi, ha dato il ministero dello Sviluppo economico a Carlo Calenda. Tuttavia, non mancano incarichi nell’ultra trentennale carriera di Chicco Testa. All’anagrafe Enrico Testa, il 67enne bergamasco è stato fondatore di Legambiente, due legislature prima con il Pci, poi riconfermato deputato con il Pds. E ancora, dirigente d’azienda (privata e pubblica). Come ...

M5s e Pd da Conte - "passi avanti per il programma" | Ma i dem aspettano segnali da Di Maio | Di Battista : no ultimatum : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

Paolo Becchi e il sospetto sull'incontro Conte-Mattarella : "Di Maio ha capito il 'pacco' che gli sta tirando" : "Conte è salito al Quirinale in modo abbastanza irrituale perché Di Maio sta cominciando a capire il 'pacco' che stanno tirando a lui e a tutto il M5S e ci sta ripensando. Del resto se si dovesse andare alle elezioni Di Maio è ancora in partita e Renzi è finito per sempre". Paolo Becchi commenta cos

Governo - Di Maio nel mirino della Rete : 'Ostaggi di un quaquaraqua - leader pessimo' : Il Governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle non è più una cosa scontata come poteva apparire fino ad un paio di giorni fa: la motivazione risiederebbe nel fatto che i grillini, attraverso una conferenza stampa del proprio leader Luigi Di Maio, avrebbero posto vendi condizioni imprescindibili ai dem che non sembrano desiderosi di cedere ad alcun ultimatum. L'ultimo sabato di agosto del 2019 può, però, passare alla storia ...

"Di Maio poltronista. E non ha chiuso con Salvini" - dice Zanda : “Di Maio ha rivendicato l'attività del suo governo con Salvini. Questa posizione può fare pensare che i suoi rapporti con la Lega non siano chiusi per sempre”. È roso da un dubbio e da un sospetto Luigi Zanda, da pochi mesi tesoriere del Pd ed ex capogruppo a Palazzo Madama nell'era Renzi. Poi nell'intervista a la Repubblica attacca: “Di Maio accusa gli altri di volere le poltrone, ma il poltronista casomai è lui”. E fa qualche calcolo, Zanda, ...

Di Maio alza la posta ma rischia di far saltare banco. Ira Pd : “Chiarisca” : La mossa piazzata da Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con Giuseppe Conte rischia di far saltare il banco tra Pd e M5s. Il discorso, dai toni ultimativi, con cui il capo politico dei pentastellati torna a minacciare la via del mancato accordo e del voto anticipato fa riavvolgere bruscamente il film della trattativa e riporta il confronto "al via", come detto, in un paragone efficace, dalla vice segretaria del Pd, Paola De Micheli. La ...

