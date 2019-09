Conte a elettori M5S | Capisco le perplessità | ma è ora di tirare i sogni fuori dal

Sondaggi - il 90% degli elettori Pd è a favore di Conte. Lega perde 4 punti in un mese - M5s ne guadagna 4 : Gli elettori del Pd promuovono il governo Conte 2. Secondo un Sondaggio di Swg per il Tg La7, la decisione di affidare l’incarico di formare il governo Pd-M5s a Giuseppe Conte è ritenuta positiva per il 35 per cento degli elettori Pd e “non del tutto positivo ma accettabile” per il 58%. Solo il 7 per cento lo ritiene “inaccettabile”. Per quanto riguarda invece il giudizio sull’accordo, il 69% dei sostenitori ...

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi». Zingaretti : passi avanti - ora la svolta : Mentre continuano le trattative tra M5S e Pd per il Governo Conte bis, la svolta arriva con un passo indietro di Luigi Di Maio, da giorni al centro della questione...

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi». Zingaretti : passi avanti - ora la svolta : Mentre continuano le trattative tra M5S e Pd per il Governo Conte bis, la svolta arriva con un passo indietro di Luigi Di Maio, da giorni al centro della questione...

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Conte agli elettori del M5S prima del voto su Rousseau : "Non tenete sogni nel cassetto" : Il premier incaricato Giuseppe Conte ha pubblicato su Facebook un video per aggiornare i suoi seguaci sulla "fase cruciale" che, se affrontata con consapevolezza, può portare alla costruzione di "una società diversa e migliore". L'obiettivo è quello di costruire un sistema economico, culturale e sociale che "ci verranno invidiati da tutto il mondo". In particolare Conte si è soffermato sulle consultazioni dove ha registrato ...

Giuseppe Conte - l'appello disperato agli elettori M5s : "Non votatemi contro". E attacca Di Maio e Salvini : "I cittadini chiedono di non distrarci". Giuseppe Conte esordisce così nel suo "discorso alla nazione", il video da Palazzo Chigi pubblicato in diretta su Facebook per chiedere ufficialmente il sostegno degli elettori del M5s, che nelle prossime ore voteranno sulla piattaforma Rousseau per dire sì o

Governo - Conte agli elettori M5s : “Occasione unica per realizzare il Paese che vogliamo” : “Questa è un’occasione unica. Lo dico agli iscritti del M5s, che voteranno sulla piattaforma Rousseau. Tirate fuori i sogni lasciati nel cassetto, serve un Governo stabile e forte”. Sono le parole di Giuseppe Conte, che in un breve discorso pubblicato su Facebook si è rivolto agli elettori del Movimento 5 stelle e del Partito democratico, le future forze politiche che dovrebbero sostenere il Governo Conte 2. Domani, in ...

Giuseppe Conte si appella agli elettori di Rousseau : Un chiaro appello agli iscritti M5S che domani saranno chiamati a votare su Rousseau se dar vita a un governo tra grillini e Partito Democratico: Giuseppe Conte con un video su Facebook parla direttamente ai sostenitori 5 Stelle chiedendo loro, in sostanza, di votare sì al nuovo progetto di Governo con i dem: “Non lasciamo le idee dentro al cassetto, è una opportunità per il Paese che vogliamo. Possiamo riformare ...

Governo - Conte agli elettori del M5s che devono votare su Rousseau : “Non tenere idee nel cassetto. Possiamo cambiare l’Italia” : “A voi elettori che siete chiamati a votare su Rousseau ricordo che il Movimento in modo molto chiaro aveva detto, prima delle elezioni, che se non avesse avuto la maggioranza in Parlamento avrebbe realizzato il programma con chi fosse stato disponibile a farlo. Non tenere in un cassetto queste idee e questi sogni per realizzare il Paese che vogliamo”. Lo ha detto Giuseppe Conte durante una video in diretta su facebook. L'articolo ...

Governo M5s-Pd - il programma di Conte sembra condivisibile ma iscritti ed elettori vanno ascoltati : Giuseppe Conte, a distanza di venti giorni dall’inizio della crisi aperta per arroganza, sventatezza o calcoli fallaci da Matteo Salvini, ha assunto con riserva e dopo aver superato i dubbi del caso l’incarico per formare il Conte 2 con il Pd a guida Zingaretti, ma sotto il sostanziale controllo dei gruppi parlamentari di Matteo Renzi. Nelle comunicazioni all’uscita dal colloquio con Sergio Mattarella il presidente incaricato ...