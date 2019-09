Concorso per funzionari giudiziari | saranno tre le prove concorsuali da sostenere

Concorso Regione Campania - oggi 2 settembre partono le pre-selettive per 2.175 posti di lavoro : È iniziata ufficialmente nella mattinata di oggi, lunedì 2 settembre 2019, la prima giornata delle prove pre-selettive per il cosiddetto 'Concorsone' della Regione Campania, che darà l'opportunità a tanti giovani di avere 2.175 nuovi posti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni di circa 170 comuni campani. Alle prove pre-selettive si sono candidati in tutto ben 303.965 iscritti partecipanti, di cui i primi 10.000 sono presentati ai cancelli ...

Superenalotto di oggi - 31 agosto 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.105

Concorso per educatore - istruttore asilo nido e amministrativo : scadenze a settembre : Recentemente sono stati emanati nuovi concorsi pubblici che riguardano la professione di educatore professionale, di istruttore direttivo di asilo nido e di istruttore amministrativo. I bandi, con scadenze nel mese di settembre, verranno espletati presso il Consorzio Socio Assistenziale di Alba - Langhe - Roero (per la professione di educatore), presso il Comune di Lecco (per istruttore di asilo nido) e presso il Comune di Marino (per il ruolo ...

Concorso Ministero Lavoro : bando per 1.514 posti/ Come funziona la prova preselettiva : Concorso Ministero Lavoro, 1514 assunzioni. Ecco Come funzione la prova preselettiva che serve da "schermo" ai partecipanti: i dettagli

In arrivo 1514 assunzioni per INAIL - Ministero del Lavoro e INL : tutti i dettagli sul Concorso : La Commissione per la Riqualificazione della Pubblica Amministrazione (RIPAM) ha indetto un concorso pubblico volto all'assunzione di 1514 risorse che saranno ripartite tra Ministero del Lavoro, INAIL e INL. Tra i requisiti indispensabili per partecipare alle selezioni c'è quello di essere laureati.Continua a leggere

Superenalotto di oggi - 29 agosto 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.104

Concorso per 159 segretari generali giustizia amministrativa : scadenza 1 settembre : Mancano ancora pochissimi giorni alla scadenza del bando che consente l'assunzione di 159 segretari generali presso la giustizia amministrativa. Gli aspiranti al ruolo di segretari generali dovranno inviare la loro candidatura entro e non oltre l'1 settembre: i candidati che supereranno il Concorso verranno assunti presso la sede di Roma e saranno inquadrabili nell'area III con fascia retributiva F1, nei ruoli di personale della giustizia ...

Concorso della Banca d'Italia per assunzione di 55 esperti : il bando scade il 27 settembre : La Banca d'Italia cerca personale laureato per la copertura di 55 posti in vari profili professionali, a tempo indeterminato. Il bando di Concorso pubblico è presente sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 27 agosto. Requisiti specifici e generali Le figure ricercate sono le seguenti: 30 esperti che verranno destinati all'attività di vigilanza sul sistema Bancario, risoluzione e gestione delle crisi e attività di prevenzione del riciclaggio; 5 ...

Bando Concorso Ministero del lavoro/ 1.514 assunzioni : i requisiti per partecipare : Bando concorso Ministero del lavoro: 1.514 assunzioni a tempo indeterminato. Ecco tutti i requisiti per partecipare e le modalità di iscrizione

Concorso per coordinatore pedagogico e per assistente sociale : scadenza 26 settembre : Nella Gazzetta Ufficiale n° 68 di martedì 27 agosto 2019 sono stati emessi nuovi concorsi pubblici per il ruolo di coordinatore pedagogico e assistente sociale. I bandi, con scadenza al 26 settembre prossimo, verranno espletati presso l'Unione dei Comune Val d'Enza (per coordinatore pedagogico); al Comune di Treviglio e presso l'Unione Colline Matildiche (per quanto riguarda la professione di assistente sociale). Bando coordinatore ...

Wikipedia - un Concorso per fotografare 10mila monumenti in tutta Italia : L'iniziativa appoggiata dagli enti locali permette di caricare le immagini di beni culturali solitamente bloccate dal copyright

Concorso pubblico per 1.514 funzionari e ispettori del lavoro : scadenza 11 ottobre : È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso per la copertura di 1.514 posti a tempo indeterminato al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, all'Istituto per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, e all'Ispettorato del lavoro. Si tratta di assumere 691 ispettori del lavoro, di cui 64 posti sono riservati al personale di ruolo, e 823 funzionari così suddivisi:...Continua a leggere

Superenalotto di oggi - 27 agosto 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.103