Fonte : oasport

(Di lunedì 2 settembre 2019) E’ iniziato ufficialmente oggi il raduno della Nazionale italiana didiche si è ritrovata a Bologna, in vista dei prossimi impegni delle qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, in vetta al gruppo J a punteggio pieno (12 punti), affronteranno nella quinta e sesta giornata di questo percorso l’Armenia (giovedì 5 settembre, ore 18 – Stadio ‘Vazgen Sargysan’ di Yerevan) e la Finlandia (domenica 8 settembre, ore 20.45 – ‘Tampere Stadion’ di Tampere), rispettivamente terza e seconda del raggruppamento. Due trasferte da non sottovalutare per la formazione diche dovrà uscire dai due impegni con un risultato positivo, in modo da mantenere il proprio vantaggio in classifica e il primato nel gruppo. Non saranno match semplici anche per il periodo di forma non ottimale dei calciatori e per alcuni indisponibili: uno su tutti il ...

SerieA : Sabato si incontrano @acmilan e @BresciaOfficial. Difficile non pensare alla sfida di 15 anni fa, l’ultima del Di… - OA_Sport : Calcio, Roberto Mancini: “Dispiace per Chiellini, giusto non convocare Zaniolo e Kean” - roberto_carboni : RT @RennaNietta: @matteosalvinimi Aspettati un bel calcio nel sedere da tanti elettori, hai tradito molti dei tuoi che sono pronti a votare… -