Berrettini da favola | l' azzurro vola ai quarti

(Di martedì 3 settembre 2019) Era il 1977 quando Corrado Barazzutti arrivò aidel torneo di Flushing Meadows. Da allora nessun italiano c'era mai più riuscito. Fino ad oggi. Matteo, romano classe 1996, ha scritto una delle pagine più belle del tennis italiano. Oggi, infatti, ha raggiunto lo storico traguardo deidi finale in uno dei tornei più prestigiosi: gli US Open, ultima prova dello Slam della stagione. Davanti a sé aveva un avversario ostico, agguerrito e giovane come lui: il russo Andrey Rublev, 22 anni e numero 43 del mondo. Uno dei giocatori più in forma del circuito, in questo momento, che era stato capace di eliminare niente di meno che sua maestà Roger Federer,al torneo di Cincinnati una settimana fa. In questa edizione degli US Open il russo aveva già fatta fuori grandi nomi come Tsitsipas e Kyrgios e poteva rappresentare più di una minaccia per il nostro Matteo....Continua a ...

Agenzia_Ansa : #USOpen: #Berrettini da favola, è nei quarti. Il romano ha battuto in 3 set il russo Rublev per 6-1, 6-4, 7-6 (6)… - InteBNLdItalia : ???? Continua la favola nello Slam della Grande Mela per Matteo #Berrettini. ?? Battendo Rublev, diventa il 18esimo t… - Irene23_e : RT @InteBNLdItalia: ???? Continua la favola nello Slam della Grande Mela per Matteo #Berrettini. ?? Battendo Rublev, diventa il 18esimo tenni… -