Udinese-Parma | le formazioni ufficiali | D’Aversa conferma l’attacco

(Di domenica 1 settembre 2019)– C’è anche la sfida tra friulani e ducali in programma tra le sei che chiudono la seconda giornata di Serie A. Partenza diversa in campionato, vittoria per i bianconeri e sconfitta per i gialloblu. La compagine di Tudor ha avuto la meglio col minimo sforzo di uno spento Milan grazie al gol del neo acquisto Becao, l’undici di D’Aversa si è dovuto invece arrendere alla Juventus che ha sbancato il Tardini per 0-1.: Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Jajalo, Mandragora, Sema; De Paul; Nestorovski, Lasagna.: Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Hernani, Grassi; Kulusevski, Inglese, Gervinho.L'articolo, le: D’Aversal’attacco CalcioWeb.

