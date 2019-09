Uccide la moglie a coltellate | poi cerca di travolgere la polizia

Uccide la moglie con una limetta - poi chiama polizia : "Erano due persone tranquille e riservate. Vero e' che lui sembrava un po' strano ma, nel complesso, quando ci capitava di incrociarlo per le scale o per la strada era sempre gentile". Gli abitanti del quartiere Santa Rita, a Torino, in una zona non molto lontana dallo stadio Olimpico, faticano a credere che in quell'alloggio al settimo piano di una palazzina di corso Orbassano un matrimonio ultradecennale sia finito nel sangue. Lui, Roberto Del ...

TORINO - Uccide moglie E SI COSTITUISCE/ 'Lui un taciturno' : usata lima da modellismo? : Omicidio TORINO, dramma in corso Orbassano: una donna è stata uccisa dal marito 65enne con una lima per modellismo. Lui si COSTITUISCE dopo poche ore.

Torino - 65enne Uccide la moglie e si costituisce/ Lite sfociata in tragedia : Omicidio Torino, dramma in corso Orbassano: una donna è stata uccisa dal marito 65enne con una lima per modellismo, da chiarire la dinamica dei fatti.

Torino - Uccide la moglie poi si consegna : 16.07 Un uomo di 65 anni ha ucciso la moglie e poi si è consegnato alla polizia, a Torino.Il fatto è accaduto a Orbassano. In base alle prime informazioni, avrebbe colpito la donna con un corpo contundente. Solo dopo qualche ora ha contattato il 112.

Torino - colpisce la moglie con un oggetto fino a Ucciderla : fermato un 65enne : Uccide la moglie con una limetta da modellismo. Un altro femminicidio, l'ennesimo. Questa volta la tragedia si è consumata in un appartamento al settimo piano di una palazzina a Torino, in corso Orbassano. Per cause ancora in corso di definizione, un uomo, italiano, di 65 anni oggi ha ucciso la moglie, massacrandola usando come arma una limetta usata dagli appassionati di modellismo. L'uomo avrebbe ucciso la moglie di 64 anni dopo un litigio: ...

Chieti - incita padre 92enne a Uccidere l'ex moglie : Dai papà - pensaci tu : Un uomo non si era rassegnato alla separazione ed al fatto che il Tribunale avesse assegnato la casa coniugale all'ex moglie. Dopo le minacce la tragedia sfiorata. Un fatto che ha dell'incredibile questo di Chieti. Un uomo non si era rassegnato alla separazione ed al fatto che il Tribunale avesse assegnato la casa coniugale all'ex moglie. Per questo C.M., un 51enne del Chietino, non aveva lasciato l'abitazione coniugale spingendo la ...

Pesaro - Uccide moglie e si suicida. L'appello delle figlie : "Siamo rimaste sole - aiutateci" : Aurora Vigne Il messaggio delle figlie su Facebook: "Da due giorni siamo sole al mondo, due sorelle che per tutta la vita sentiranno il vuoto dell'anima" Ha ucciso la moglie in bagno e poi si è impiccato, senza lasciare alcun biglietto o spiegazione. È successo a Santa Veneranda, antico borgo alla periferia di Pesaro. Sono stati i carabinieri a scoprire il corpo della donna, Maria Cegolea di 42 anni, riverso sul pavimento. Alla base ...

Uccide ex moglie e si suicida - aveva ancora chiavi casa : Una lite violenta, ancora una volta scatenata dalla gelosia, e' costata la vita a una donna di 42 anni a Pesaro, in via Chiaramonti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'ex marito l'ha inseguita in casa, l'ha raggiunta in bagno e l'ha afferrata prima che lei tentasse di fuggire attraverso la finestra del piano terra. L'uomo l'ha quindi scaraventa a terra, picchiandola e soffocandola con un asciugamano stretto intorno a naso e bocca per ...

Uccide l'ex moglie e si suicida a Pesaro : Un operaio moldavo di 47 anni ha ucciso la ex moglie e siè poi tolto la vita impiccandosi. Per gli inquirenti non ci sarebbero dubbi che quello scoperto in un'abitazione a Santa Veneranda, alle porte di Pesaro sia un caso di omidicio-suicidio. La donna è stata ritrovata dai parenti nel bagno, con un asciugamano intorno al collo. Qui l'uomo l'avrebbe uccisa: i carabinieri hanno trovano il bidet sradicato e diversi strofinacci sul ...

Pesaro - delitto in via Chiaramonti : uomo Uccide la ex moglie e poi si toglie la vita : Una terribile tragedia familiare si è verificata nella tarda serata di ieri a Pesaro, precisamente in via Chiaramonti, dove un uomo di 47 anni, Andrei Cegolea, ha ucciso la ex moglie, Maria, di 42 anni. La coppia era di nazionalità moldava. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, i due si erano separati, in quanto la donna aveva più volte riferito delle presunte violenze proprio da parte dell'uomo. Lei aveva deciso di affrontare ...

Aiutano un 24enne senza tetto a trovare lavoro e cibo - ma un anno dopo il ragazzo stermina la famiglia - Uccidendo la moglie e il figlio : Una donna che si chiamava Tracey Wikinson ha pagato con la sua vita un lodevole atto di generosità nei confronti del prossimo. La donna vide un ragazzo, di nome Aaron Barely, all’uscita di un negozio di alimentari. Il ragazzo aveva freddo e fame, era un senzatetto. Tracey così decise di aiutarlo, prima lo accompagnò in un ostello e poi per qualche giorno gli portò del cibo caldo. Il ragazzo sembrava essere attaccatissimo a quella ...

Uccide moglie a martellate. Arrestato 87enne : Un 87enne di Faenza ha ucciso la moglie a martellate. Ancora sconosciute le ragioni del folle gesto. Uccide la moglie a martellate. L'ennesimo caso di violenza bieca, l'ennesimo episodio di uxoricidio efferato a spese di una donna anziana. Stavolta, il truce omicidio si è consumato a Faenza, in provincia di Ravenna, alle prime luci di questa mattina. Un uomo di 87 anni, del quale non sono state divulgate altre generalità, ha sfinito ...

Ravenna - 87enne Uccide a martellate la moglie di 79 anni nella loro abitazione : Ha aggredito la moglie di 79 anni a martellate nella loro abitazione alle porte di Faenza, nel Ravennate. La donna, portata in elicottero in ospedale in condizioni disperate, è morta poco dopo l’arrivo al Bufalini di Cesena a causa delle gravi ferite riportate. I soccorsi sono stati subito allertati dalla figlia dei coniugi, alla quale il padre, di 87 anni, subito dopo l’aggressione aveva scritto un sms dicendo di volersi togliere la ...

Ravenna - Uccide a martellate la moglie - poi sms alla fglia : “Mi ammazzo” : MorTragico finale per lil dramma familiare avvenuto stamane alle porte di Ravenna, dove un uomo di 87 anni ha aggredito a martellate la moglie 79enne e ha poi annunciato alla figlia l'intenzione di togliersi la vita. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, inviati dalla figlia, per la vittima non c'è stato nulla da fare. L'uomo, che è stato dissuaso dalla figlia a desistere dal proposito di suicidio, dovrà rispondere di omicidio volontario ...