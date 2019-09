Sampdoria | allarme Di Francesco | “partita difficile da commentare” De Zerbi esalta

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) “Quella di stasera e’ una partitada commentare. A inizio gara sembrava andasse tutto bene, ma dopo la prima rete subita noi siamo usciti dalla gara in modo netto. DI certo abbiamo sbagliato troppo, ma probabilmente la situazione societaria non lascia molta tranquillita’ e vorrei capire da quale parte andremo in futuro”. Sono le dichiarazioni di Eusebio Di, ai microfoni di Sky Sport, dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Sassuolo al ‘Mapei Stadium’. “Oggi purtroppo non siamo stati abbastanza determinati. – ha infine concluso -. La cosa che mi trasmette piu’ preoccupazione pero’ e’ che siamo una squadra con poco equilibrio. Forse siamo troppo fragili in alcuni momenti della partita. Sicuramente dovremo lavorare per migliorarci sotto l’aspetto psicologico”. “Quella di oggi ...

