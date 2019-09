Lampedusa | sbarcati nella notte 21 migranti tunisini

Migranti - sbarcati a Lampedusa donne - bambini e malati dalla Mare Jonio. Restano ancora 34 persone a bordo tra le onde : Sono sbarcati al porto di Lampedusa i bambini, le donne incinte e i naufraghi più vulnerabili a bordo della nave Mare Jonio della italiana Mediterranea. L’operazione non è stata semplice: gli operatori della ong e gli uomini della Guardia costiera sono stati costretti a trasbordare bambini, donne e malati al buio, in condizioni precarie e con il Mare mosso. Ora a bordo tra le onde Restano ancora 34 Migranti. “Chiediamo che naufraghi ...

64 migranti sono sbarcati a Lampedusa su autorizzazione del ministero dell’Interno : Matteo Salvini (foto: Cosimo Martemucci/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Nella tarda serata del 29 agosto, 64 migranti hanno ricevuto da parte del Viminale l’autorizzazione di approdare a Lampedusa. Si tratta di 22 bambini, dei loro familiari, e altri naufraghi vulnerabili tra cui malati e donne incinte. Da due giorni, si trovavano a bordo della Mare Jonio, l’imbarcazione della ong Mediterranea che li aveva soccorsi dopo ...

Migranti : prima notte a Lampedusa per mamme e bimbi sbarcati da Mare Jonio : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - prima notte all'hotspot di Lampedusa per i 64 Migranti sbarcati ieri sera dalla Mare Jonio dopo il via libera del Viminale. A scendere dalla motovedetta della Guardia di Finanza, che si è occupata del trasbordo, sono donne, alcune delle quali in stato di gravidanza, i

Migranti : a Lampedusa sbarcati in autonomia 78 siriani e bengalesi : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - Nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati in 78. Sono Migranti siriani e originari del Bangladesh. Hanno detto di essere partiti lunedì dalla Libia a bordo di una barca bimotore. I Migranti sono stati portati all'hotspot di Lampedusa.

Open Arms - sbarcati a Lampedusa gli ultimi 83 migranti. La Ocean Viking ancora in attesa : “Ora date a noi un porto sicuro” : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...

Open Arms - gli 83 migranti sbarcati a Lampedusa. Canti e balli di gioia dopo 19 giorni in mare : Sono sbarcati dopo 19 giorni in mare gli ultimi 83 migranti a bordo della Open Arms, la nave spagnola approdata ieri sera nel porto di Lampedusa dopo la decisione della procura di Agrigento di...

Open Arms - odissea finita : tutti i migranti sono sbarcati a Lampedusa : Dopo il sequestro della nave disposto dal procuratore di Agrigento, tutti gli 83 migranti rimasti ancora a bordo sono stati...

