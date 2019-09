Il Cagliari pareggia e poi perde i… Sensi | Lukaku ringrazia e regala la vetta all’Inter

Amichevoli - la Roma pareggia con il Bilbao : vittoria per la Sampdoria sullo Spezia - pari per il Cagliari : Importante serata di Amichevoli per i club di Serie A. Test a Perugia per la Roma di Fonseca, avversario dei giallorossi l’Athletic Bilbao. Finisce 2-2. Con Schick rimasto a casa per problemi muscolari e Pastore infortunato, mister Fonseca ha lasciato inizialmente in panchina Dzeko e Zaniolo. I baschi hanno sbloccato il risultato al 26′ sull’errore di Diawara, che sul retropassaggio di Mancini si è fatto anticipare da ...