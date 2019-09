Formula 1 | buona la prima per Albon in Red Bull | “mi sono divertito | mi è piaciuto il

piedina36pisel1 : RT @cinalex69: Buona domenica! Che fate, guardate il calcio, la formula 1 o i porcelli su Twitter????? - JFMinetto : Non seguo Formula 1 ma, quando vedo l'opera d'arte fatta per l'Ingegnere Enzo FERRARI: il 'Cavallino rampante' far… - postacasella1 : RT @cinalex69: Buona domenica! Che fate, guardate il calcio, la formula 1 o i porcelli su Twitter????? -

(Di domenica 1 settembre 2019) Il pilota anglo-thailandese ha commentato il suo esordio al volante della Red, bagnato da un ottimo quinto postolaper Alexanderal volante della Red, il pilota anglo-thailandese ha chiuso al quinto posto il Gran Premio del Belgio, regalando gli unici punti di giornata al team di Milton Keynes visto l’incidente di Verstappen. photo4/Lapresse Felice e soddisfatto l’ex Toro Rosso al termine della gara: “migoduto parecchio la gara, è stata divertente. Ho faticato un po’ all’inizio, non mi sentivo molto bene e a mio agio. Quando poi abbiamo messo le gomme Soft la macchina è diventata davvero veloce estate molto divertenti le varie battaglie ed io sorpassi che ho fatto. Mi èmolto il sorpasso su Ricciardo, però le sue gomme obiettivamente erano finite. Anche gli ultimi giristati molto belli, ho ...

Dalla Rete Google News

Sky Sport

Il neozelandese Armstrong taglia il traguardo per primo in gara -2. Dietro di lui Tsunoda e Shwartzman, che si conferma in vetta alla classifica del Mondiale con ...