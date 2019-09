F1 | GP Belgio 2019 | FINALMENTE FERRARI! Charles Leclerc vince nel nome di Hubert | battuto

Formula 1 - Charles Leclerc vince il Gp del Belgio : prima vittoria della Ferrari del 2019 : Charles Leclerc ha vinto su Ferrari il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 disputato sul circuito di Spa-Francorchamps. È la sua prima vittoria in carriera. Il monegasco ha vinto in volata su Lewis Hamilton, secondo, poi Valtteri Bottas, terzo. Quarto l'altro Ferrarista

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : ottavi di finale in tempo reale - tutti i risultati. Serbia e Olanda in scioltezza - battaglia tra Russia e Belgio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVACCHIA DALLE 18.00 17:02 Serbia-ROMANIA 7-8: le ragazze di Pedullà passano in vantaggio, non accadeva da metà primo set. 17:01 Russia-BELGIO 6-3: murone delle belghe ai danni dell’opposto russo. 17:00 Serbia-ROMANIA 5-5: la Romania sta mostrando carattere in questo terzo set, le romene sanno che potrebbe essere l’ultimo set del proprio ...

Lewis Hamilton F1 - GP Belgio 2019 : “Con un paio di giri in più ci avrei provato - congratulazioni a Leclerc” : Lewis Hamilton ha raccolto un bel secondo posto nel Gran Premio del Belgio 2019 confermando una strepitosa costanza di rendimento ma dovendosi arrendere ad un fantastico Charles Leclerc. Il britannico della Mercedes ha rafforzato la sua leadership in classifica generale guadagnando terreno sia sul compagno di squadra Valtteri Bottas, terzo, sia sull’olandese della Red Bull Max Verstappen, ritirato al primo giro. Hamilton è rimasto dietro ...

Classifica F1 - Mondiale piloti 2019 dopo il GP del Belgio : Lewis Hamilton allunga - +65 su Bottas. Vettel quarto a -99 : Lewis Hamilton allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 dopo il GP del Belgio, il britannico vanta infatti 65 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas ed è sempre più vicino alla conquista del sesto titolo iridato. Sebastian Vettel è il miglior ferrarista a 99 punti di distacco ma è quarto dietro anche a Max Verstappen mentre Charles Leclerc è quinto dopo la bella vittoria a Spa. Di seguito la Classifica del ...

Charles Leclerc F1 - GP Belgio 2019 : “Ho coronato un grande sogno - dedico la vittoria a Hubert” : Charles Leclerc ha vissuto un vero e proprio mix di emozioni nel corso del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno. Il monegasco coglie la prima vittoria della sua carriera proprio ad un giorno di distanza dalla tragica morte del suo amico Antoine Hubert nel corso di Gara-1 in Formula 2. Le parole del ferrarista sono rotte dall’emozione nel corso della intervista di rito sotto il podio, oggi condotta da David Coulthard. “Da una ...

Gp Belgio - Leclerc trionfa (in volata) su Hamilton Prima vittoria Ferrari nel 2019 : Successo del monegasco della Ferrari dopo una corsa tutta di testa dall’inizio alla fine con l’eccezione del pit stop. Terzo posto per Bottas, quarto Vettel

Valtteri Bottas F1 - GP Belgio 2019 : ” Le Ferrari erano più gestibili di ieri - ho conquistato il podio grazie alla strategia” : Nel Gran Premio che ha riportato al successo la Ferrari grazie alla maestosa prova di Charles Leclerc a completare il podio sono state le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il finlandese ha disputato una corsa abbastanza nell’ombra, partito e rimasto dietro al compagno per tutta la durata dei 44 giri e senza particolari highlights, ma con una buona costanza di ritmo ed evitando ogni tipo di errore ha portato a casa un buon ...

LIVE F1 - GP Belgio : prima vittoria di Leclerc e della Ferrari nel 2019 : Vince Leclerc per un soffio su Hamilton, terzo Bottas poi vettel Albon Perez Kvyat Hulkenberg Gasly e Stroll, questi i piloti a punti. Si ritira nelle battute finali Norris che era quinto! Peccato...

Ordine d’arrivo F1 - GP Belgio 2019 : risultato e classifica della gara. Charles Leclerc vince - Ferrari in trionfo! Hamilton 2° - Vettel 4° : Charles Leclerc ha vinto il GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena a Spa. Il pilota della Ferrari ha conquistato il primo successo in carriera grazie a una prestazione fantastica, è partito dalla pole-position e non è praticamente mai andato in difficoltà durante la gara riuscendo così a imporsi dopo alcune sfortune maturate nei mesi passati. Arriva anche la prima vittoria dell’anno per il Cavallino Rampante che ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Belgio 2019 : risultato e classifica della gara : Charles Leclerc ha vinto il GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena a Spa. Il pilota della Ferrari ha conquistato il primo successo in carriera grazie a una prestazione fantastica, è partito dalla pole-position e non è praticamente mai andato in difficoltà durante la gara riuscendo così a imporsi dopo alcune sfortune maturate nei mesi passati. Arriva anche la prima vittoria dell’anno per il Cavallino Rampante che ...

F1 - GP Belgio 2019. Ordine di scuderia in Ferrari : “Vettel - lascia passare Leclerc!”. Charles in testa a Spa - Seb lotta con Hamilton : Ordine di scuderia in casa Ferrari nel corso del 26esimo giro del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che come da tradizione si disputa sullo strorico tracciato di Spa. Sebastian Vettel si trovava al comando della gara dopo la girandola dei pit-stop ma alle sue spalle sopraggiungeva rapidamente il compagno di squadra Charles Leclerc, al tedesco sarebbe piaciuto battagliare col monegasco per il primo posto ma il muretto gli ha imposto di ...

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Ho fatto una pessima partenza - poi ho cercato l’interno. Sono andato a sbattere” : Max Verstappen ha terminato il proprio GP del Belgio dopo poche centinaia di metri, la gara di Spa non ha sorriso al fuoriclasse olandese che ha dovuto alzare bandiera bianca prima del rettilineo del Kemmel. Il pilota della Red Bull è partito malissimo dalla quinta piazzola, alla prima curva ha avuto un contatto con Kimi Raikkonen e ha danneggiato l’anteriore sinistra, poco dopo è andato a sbattere a Raidillon concludendo anzitempo la sua ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : ottavi di finale in tempo reale - tutti i risultati. Si comincia con Russia-Belgio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVACCHIA DALLE 18.00 15:30 RUSSIA-BELGIO 0-0: SI INIZIA! 15.28 La Russia parte con i favori del pronostico dalla propria parte, ma le Yellow Tigers saranno pronte a dare battaglia. 15.25 E’ tutto pronto per Belgio-Russia, si inizia con gli inni nazionali. 15:22 La Turchia, infine, dovrà prestare molta attenzione a non sottovalutare la Croazia di ...

GP Belgio 2019 : la griglia di partenza ufficiale. Con Hubert nel cuore : Non è una gara come le altre quelle che scatterà alle 15.10 in Belgio, dopo l’incidente di ieri durante la Feature Race di F2 in cui ha perso la vita Anthoine Hubert. Ma lo spettacolo deve continuare, anche se con un peso enorme per tutti. Dalla pole scatterà Charles Leclerc, con accanto Sebastian Vettel. Alle […] L'articolo GP Belgio 2019: la griglia di partenza ufficiale. Con Hubert nel cuore sembra essere il primo su ...