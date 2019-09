Chiedo scusa a tutti | il video premonitore ​dell' escursionista morto

Gabriele Puccia morto in Valpolicella. L'ultimo video : «Mi sono perso. Chiedo scusa a tutti» : «Nel caso andasse tutto male, e qua faccio le corna, Chiedo scusa a tutte le persone alle quali ho fatto del male, Chiedo scusa a chi ho tradito». Gabriele Puccia, 27 anni, fisioterapista...

Gabriele Puccia morto in Valpolicella. L'ultimo video : «Mi sono perso. Chiedo scusa a tutti» : «Nel caso andasse tutto male, e qua faccio le corna, Chiedo scusa a tutte le persone alle quali ho fatto del male, Chiedo scusa a chi ho tradito». Gabriele Puccia, 27 anni, fisioterapista...

Il vicesindaco nella bufera : "Chiedo scusa per la maglietta sessista" : A Roverè Veronese, Luigi Corradi vicino a Fratelli d'Italia replica alle polemiche: "E' stata una goliardata. Io rispetto le donne". Ma ora, dopo la Lega, anche il partito della Meloni prende le distanze da lui

Corradi : "Chiedo scusa per la maglietta sessista" : Il vicesindaco di Roverè Veronese vicino a Fratelli d'Italia replica: "E' stata una goliardata. Io rispetto le donne". Ma ora, dopo la Lega, anche il partito della Meloni prende le distanze da lui

Loris Corradi : "Rispetto le donne - la scritta era goliardica. Chiedo scusa - anche a mia madre e alla mia compagna" : “Chiede scusa pubblicamente a tutti. Rispetto le donne e le scuse doppie le faccio alla mia compagna e a mia madre da cui ho ricevuto l’insegnamento del rispetto innanzi tutto”. Si difende così Loris Corradi apparso domenica scorsa sul palco della sagra del paese con una maglia su cui era scritto “Se non puoi sedurla puoi sedarla”. Il vicesindaco di Roveré Veronese - accusato di indossare una maglia ...

Pierluigi Diaco Chiedo scusa a Nadia Toffa : Nel corso della puntata del programma “Io e te” Pierluigi Diaco ha ricordato Nadia Toffa. La conduttrice e inviata de “Le Iene” è morta il 13 agosto, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Il conduttore ha raccontato che era solito concedersi lunghe chiacchierate con lei e oggi rimpiange di non aver capito fino in fondo il suo dolore e la sua rabbia: «chiedo scusa a Nadia Toffa, non ho capito il suo grido di dolore». Il condotture ha ...

Pierluigi Diaco Chiedo scusa a Nadia Toffa : Nel corso della puntata del programma “Io e te” Pierluigi Diaco ha ricordato Nadia Toffa. La conduttrice e inviata de “Le Iene” è morta il 13 agosto, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Il conduttore ha raccontato che era solito concedersi lunghe chiacchierate con lei e oggi rimpiange di non aver capito fino in fondo il suo dolore e la sua rabbia: «chiedo scusa a Nadia Toffa, non ho capito il suo grido di dolore». Il conduttore ...

Diaco ricorda Nadia Toffa e si commuove : "Le Chiedo scusa - non ho capito il suo grido di dolore" : Il conduttore di 'Io e Te' condivide con il pubblico alcune delle sue conversazioni con la giornalista scomparsa e condanna...

Pierluigi Diaco : "Chiedo scusa a Nadia Toffa per non aver capito che quel suo grido di dolore era un modo per abbracciare la vita" : “In questi giorni oltre alle parole di sincero cordoglio, sui social e sui media si è svolto un insopportabile, incivile e gratuito dibattito sull’opportunità di vivere pubblicamente il dolore”. Con queste parole Pierluigi Diaco, conduttore di Io e Te ha voluto aprire il ricordo di Nadia Toffa.“Noi riteniamo che non sia giusto esprimere giudizi e dare pagelle su come affrontare la sofferenza”, ha detto ...

“Chiedo scusa a Nadia Toffa - ma lei ha sbagliato”. Non ci è mai andato leggero e ora torna a parlare : “Chiedo scusa a Nadia Toffa per quel video in cui mi scagliai contro di lei, ma lo feci in buona fed”. A parlare, dopo la morte dell’inviata delle Iene, all’Adnkronos, è Dj Aniceto, esperto di discoteche e fenomeni giovanili, anche conosciuto come dj antidroga e già membro della Consulta per le politiche antidroga a Palazzo Chigi. “Quando ho letto che Nadia Toffa è morta per me è stato come un pugno allo stomaco. Mi ha addolorato profondamente ...

Io e Te - Pierluigi Diaco a Tosca D’Aquino : “Ti Chiedo scusa!” : Pierluigi Diaco chiede scusa a Tosca D’Aquino a Io e Te Un’altra settimama di agosto si apre con uno dei programmi Rai che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tiene compagnia a tutti quei telespettatori che in estare non rinunciano al piacevole vocio della tv accesa: Io e Te con Pierluigi Diaco, Valeria Graci e Sandra Milo. Oggi Pierluigi Diaco ha invitato nel suo salotto l’attrice partenopea Tosca D’Aquino a cui lui ha ...

Rocco Hunt ci ripensa e annuncia il nuovo album : “Vi Chiedo scusa se ho reagito in modo irrazionale” : Solo qualche giorno fa aveva annunciato di voler lasciare la musica; è stato sommerso da messaggi di affetto giunti dai fan ma anche dai colleghi e dagli addetti ai lavori. Così, Rocco Hunt si fa forza e ci ripensa. La musica è il suo presente e il suo futuro, ora non ha più dubbi. Torna sui social per ringraziare dell'affetto ricevuto e dei migliaia di commenti ricevuti in un momento di debolezza, in un momento che credeva di non poter ...